Губернатор открывает думу

Курская областная дума после широкого общественного резонанса пересмотрит свое решение о проведении закрытых для журналистов заседаний. Решение депутатов ранее раскритиковал губернатор Роман Старовойт, который посоветовал парламентариям всегда быть открытыми. Спикер облдумы Юрий Амерев сначала усомнился в том, что глава региона действительно разобрался в ситуации, но позже извинился перед ним и инициировал пересмотр поправок. Эксперт отмечает, что власти смогли разрешить разгоравшийся конфликт без эскалации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Председатель Курской облдумы Юрий Амерев

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Председатель Курской облдумы Юрий Амерев

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

О готовности депутатов пересмотреть поправки к своему регламенту, которые позволяют проводить закрытые заседания без журналистов, председатель Курской облдумы Юрий Амерев («Единая Россия») объявил на оперативном совещании в областном правительстве 9 октября. «Учитывая, что данный вопрос вызвал большой резонанс в общественности, я инициирую повторное рассмотрение этого вопроса в областной думе»,— пообещал господин Амерев.

Как ранее сообщал “Ъ”, принятый на заседании 28 сентября новый регламент думы предусматривает проведение закрытых заседаний без трансляции их содержания, а также ограничивает возможности депутатов и их помощников высказываться на комитетах и «правительственных часах». За поправки, которые предложил депутат от «Единой России» Вячеслав Хлопонин, выступило большинство парламентариев. Против проголосовали коммунисты, пообещавшие обжаловать эти изменения в суде. Председатель облдумы Юрий Амерев в ответ заявил, что несогласные озабочены лишь тем, что их мало снимают журналисты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Губернатор Курской области Роман Старовойт

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Губернатор Курской области Роман Старовойт

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Однако 2 октября поправки раскритиковал губернатор области, секретарь курской ячейки «Единой России» Роман Старовойт. «Порекомендовал бы депутатам пересмотреть данное решение. Также было бы здорово, если бы у Курской думы появился канал с обратной связью в одной из популярных соцсетей или мессенджеров»,— написал глава региона в своем Telegram-канале. Он привел в пример аккаунты областного правительства с открытыми комментариями во всех соцсетях.

Юрий Амерев неожиданно резко ответил на рекомендацию губернатора, усомнившись в том, что глава региона разобрался в вопросе и самостоятельно написал сообщение в Telegram-канале. «Он не имел возможности физически ознакомиться с документами: комментарии пошли в понедельник, а документы в администрацию передали в среду. Я уверен, что это сделал не лично губернатор, а те лица, которые имеют доступ и возможность от его имени делать высказывания»,— сказал господин Амерев на пресс-конференции 6 октября. Он выразил уверенность, что губернатор разберется в том, как это произошло.

На вчерашнем заседании господин Амерев извинился за это высказывание. «Мои слова некоторые СМИ представили как сомнение в личном ведении социальных сетей Романом Владимировичем. Это истолковано неправильно. Я знаю, что вы подробно знаете всю обстановку в области и комментируете вопросы лично. Прошу извинить, что вопрос был неверно истолкован»,— резюмировал спикер облдумы в финале открытого совещания. Роман Старовойт одобрил изменение позиции депутатов, подчеркнув, что дума и правительство работают сообща и делать это можно только открыто. Он добавил, что ценит каждого подписчика в своих соцсетях, а также самостоятельно ведет страницы и «чистит ботов». По сведениям источников “Ъ”, до заседания губернатор объяснил все это спикеру думы в личной беседе.

Политолог Владимир Слатинов считает, что Роман Старовойт разрешил конфликтную ситуацию политически безупречно: «Во-первых, ему нужно было показать, что его просьбы к депутатам исполняются, и он хозяин положения. Во-вторых, нужно было получить извинения, так как публичное сомнение, что губернатор контролирует свои соцсети,— это уход за красные линии. Поэтому это действительно выглядит эффектным разрешением казуса без эскалации».

Сергей Толмачев, Воронеж