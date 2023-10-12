ВТБ скинул медные кредиты

Банк ВТБ, попавший под западные санкции и потерявший возможность получать выплаты по кредитам на сумму $1,8 млрд, выданным казахстанской горнодобывающей Kaz Minerals, переуступил их компаниям Finnaccord Олега Новачука и неизвестной «Сити Инвест 6». Олег Новачук — совладелец Kaz Minerals, бенефициары «Сити Инвест 6» не раскрываются, однако компания находится под управлением структур «Тринфико». В результате переуступки кредитов «Сити Инвест 6» получила в залог 99% «Баимская Холдинг», которой принадлежит Баимский медный проект на Чукотке.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Банк ВТБ переуступил два кредита Kaz Minerals на общую сумму $1,8 млрд. Согласно годовому отчету Kaz Minerals, новыми кредиторами с октября 2022 года стали «Сити Инвест 6» и Finnaccord. Условия смены кредиторов не раскрываются. Компания лишь отметила в отчетности, что переуступка займов была совершена без ее согласия. В указанных компаниях и ВТБ не предоставили комментариев. $1,8 млрд — это половина всего общего долга Kaz Minerals.

Необходимость переуступки кредитов возникла из-за того, что в 2022 году ВТБ был включен в SDN-лист Минфина США. Сама же Kaz Minerals, акционерами которой являются Владимир Ким и Олег Новачук, зарегистрирована в Великобритании (см. “Ъ” от 3 августа 2022 года) и, соответственно, не могла обслуживать кредиты из-за санкций. В годовом отчете компании сказано, что она с апреля 2022 года не могла платить проценты и не выплатила их в течение года, что давало возможность кредиторам добиваться ускоренного погашения кредитов, использовать гарантии или обратить взыскания на залоги. Новые кредиторы не стали пользоваться этой возможностью.

Если Finnacord является компанией Олега Новачука, то бенефициары «Сити Инвест 6» неизвестны. Владельцем «СФО Сити Инвест 6» является фонд «Прогресс-1», бенефициары которого не раскрываются. Управляющей компанией «СФО Сити Инвест 6» является ООО «ТПМ Секьюритизация», принадлежащее АО «Тринфико Холдингс». Там не предоставили комментариев.

По данным «СПАРК-Интерфакс», «СФО Сити Инвест 6» получила в залог 99% акций «Баимская Холдинг». Эта компания является оператором освоения Баимского медного проекта на Чукотке и принадлежит основным владельцам Kaz Minerals через «Трианон Лимитед». Kaz Minerals в августе сообщала, что продала Баимский проект «Трианон Лимитед». Сделка, говорится в годовом отчете, обошлась в $200 млн, при этом в 2019 году месторождение приобреталось у Романа Абрамовича и Александра Абрамова за $900 млн и акции.

Kaz Minerals является одним из ведущих производителей меди в Казахстане. Она работает на рудниках Актогай в Восточном Казахстане и Бозшаколь в Павлодарской области, трех подземных рудниках и соответствующих обогатительных фабриках в Восточном Казахстане, а также на золотомедном руднике Бозымчак в Киргизии. Баимское месторождение меди, которое теперь принадлежит акционерам компании, является одним из крупнейших из неосвоенных. Инвестиции в его разработку оцениваются в $8 млрд. Ресурсы месторождения Песчанка, расположенного в пределах Баимской, оцениваются по JORC в 9,9 млн тонн меди и 16,6 млн унций золота. Власти РФ финансируют портовую и электросетевую инфраструктуру для освоения Баимского, в том числе строительство линий электропередачи мыс Наглейнын—Билибино—Баимский ГОК.

Проблематика обслуживания кредитных обязательств в связи с включением банков в санкционные списки стала особенно актуальна в текущих условиях, говорит руководитель практики «Правовое сопровождение ВЭД» коллегии адвокатов «Регионсервис» Мария Любимова. Она напоминает, что уже существуют примеры судебных споров между банками—участниками синдиката из-за прекращения платежей по кредиту после включения в санкционные списки. Во избежание подобных ситуаций, говорит юрист, банки-кредиторы пытаются минимизировать риски путем уступки прав требования, в том числе третьему лицу.

Евгений Зайнуллин