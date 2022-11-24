Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Баимский проект сдвигает сроки

Kaz Minerals может задержать запуск ГОКа на Чукотке

По информации “Ъ”, казахстанская Kaz Minerals может отложить запуск Баимского рудного проекта на Чукотке на один год, до 2028 года. Вместе с этим на один год вправо может сместиться и запуск головной плавучей АЭС «Росатома», необходимой для энергоснабжения объекта. Сдвиг запуска комбината, по мнению аналитиков, был ожидаем из-за сложностей с финансированием на фоне санкций и поставкой оборудования.

Олег Новачук

Олег Новачук

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Олег Новачук

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Kaz Minerals может задержать запуск медно-золотого Баимского ГОКа на Чукотке, рассказали источники “Ъ” в отрасли. Один из них уточнил, что проект может сдвинуться на один год вправо. Kaz Minerals хотела запустить добычу и переработку руды на Баимской площадке в 2027 году. В Kaz Minerals воздержались от комментариев. В аппарате вице-премьера Юрия Трутнева, курирующего Дальний Восток, сказали “Ъ”, что не имеют информации о переносе сроков проекта.

Группа Kaz Minerals подконтрольна Владимиру Киму и Олегу Новачуку через Nova Resources. Объем частных инвестиций в Баимский проект оценивается в $8 млрд, мощность комбината — 70 млн тонн в год. Ресурсы месторождения оцениваются по JORC в 9,9 млн тонн меди и 16,6 млн унций золота.

Летом текущего года в годовом отчете Kaz Minerals сообщалось, что из-за санкций компания может столкнуться с проблемами по исполнению обязательств по кредитам ВТБ, попавшего в американский SDN-лист. В отчете отмечалось также, что санкции могут негативно повлиять на способность получать финансирование и оборудование для разработки Баимской площади. Впрочем, в Kaz Minerals тогда заявляли “Ъ”, что невозможность обслуживания долга перед ВТБ не влияет на деятельность компании, поскольку Kaz Minerals генерирует значительные денежные потоки от своей операционной деятельности в Казахстане и Киргизии, продавая металлы в основном в Китай (см. “Ъ” от 3 августа).

Вместе с этим, по информации “Ъ”, может сдвинуться и запуск энергетической инфраструктуры для проекта. «Росатом» строит для энергоснабжения Баимского ГОКа четыре атомных плавучих энергоблока (ПЭБ) на реакторах РИТМ-200 мощностью 106 МВт каждый. Головной блок планировалось запустить в 2027 году синхронно с комбинатом, но теперь его запуск, вероятнее всего, тоже сместится на год. Один из собеседников “Ъ” утверждает, что строительство корпусов ПЭБов и производство оборудования для них идет в плановом режиме, но есть вопросы по электронике. В «Атомэнергомаше» (машиностроительный дивизион «Росатома») не комментируют ситуацию.

Предполагается, что Kaz Minerals будет покупать электроэнергию с ПЭБов по свободному долгосрочному договору (СДД). Цена электроэнергии с ПЭБов для ГОКа составит 6,45 руб. за 1 кВт•ч (в ценах 2020 года). Каждый год цена индексируется по инфляции. Пока стороны не объявляли публично о подписании СДД.

В 2021 году сообщалось, что стоимость строительства четырех ПЭБов составит 190,2 млрд руб. с НДС. Контракт на строительство турбин выиграла «Киров-энергомаш» (входит в Кировский завод), стоимость контракта — 16,5 млрд руб. Строительством первых двух корпусов занимается китайская верфь, стоимость контракта — $226 млн. Третий и четвертый корпуса планируется строить в России.

На проект влияет комплекс факторов, ключевым из которых является вопрос привлечения финансирования, рассуждает глава компании «Infoline-Аналитика» Михаил Бурмистров. Сейчас более реалистичным сроком запуска комбината выглядит 2029 год, учитывая масштабы проекта, возможные проблемы с поставками оборудования и транспортировкой грузов по Северному морскому пути. Присутствуют также риски, связанные со строительством энергетических установок, предупреждает аналитик: сроки строительства ПЭБов изначально были слишком сжатыми.

Перенос запуска, вероятно, может быть связан с доступностью импортной горной техники, считает Сергей Гришунин из НРА. С другой стороны, подготовка энергетической инфраструктуры, в частности, атомных ПЭБов, похоже, тоже уходит вправо. Одновременно с этим текущий кризис значимо снизит спрос на медное сырье, а спрос инвесторов на золото пока невысокий, что может привести к закрытию части медно- и золотодобывающих объектов в 2023–2024 годах, полагает Сергей Гришунин. По его мнению, это может обеспечить повышенный спрос на продукцию Баимского ГОКа в 2027–2030 годах из-за отсутствия новых инвестиций в мире в другие крупные проекты по добыче меди.

Полина Смертина

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...