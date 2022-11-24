Баимский проект сдвигает сроки

По информации “Ъ”, казахстанская Kaz Minerals может отложить запуск Баимского рудного проекта на Чукотке на один год, до 2028 года. Вместе с этим на один год вправо может сместиться и запуск головной плавучей АЭС «Росатома», необходимой для энергоснабжения объекта. Сдвиг запуска комбината, по мнению аналитиков, был ожидаем из-за сложностей с финансированием на фоне санкций и поставкой оборудования.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Олег Новачук

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Олег Новачук

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Kaz Minerals может задержать запуск медно-золотого Баимского ГОКа на Чукотке, рассказали источники “Ъ” в отрасли. Один из них уточнил, что проект может сдвинуться на один год вправо. Kaz Minerals хотела запустить добычу и переработку руды на Баимской площадке в 2027 году. В Kaz Minerals воздержались от комментариев. В аппарате вице-премьера Юрия Трутнева, курирующего Дальний Восток, сказали “Ъ”, что не имеют информации о переносе сроков проекта.

Группа Kaz Minerals подконтрольна Владимиру Киму и Олегу Новачуку через Nova Resources. Объем частных инвестиций в Баимский проект оценивается в $8 млрд, мощность комбината — 70 млн тонн в год. Ресурсы месторождения оцениваются по JORC в 9,9 млн тонн меди и 16,6 млн унций золота.

Летом текущего года в годовом отчете Kaz Minerals сообщалось, что из-за санкций компания может столкнуться с проблемами по исполнению обязательств по кредитам ВТБ, попавшего в американский SDN-лист. В отчете отмечалось также, что санкции могут негативно повлиять на способность получать финансирование и оборудование для разработки Баимской площади. Впрочем, в Kaz Minerals тогда заявляли “Ъ”, что невозможность обслуживания долга перед ВТБ не влияет на деятельность компании, поскольку Kaz Minerals генерирует значительные денежные потоки от своей операционной деятельности в Казахстане и Киргизии, продавая металлы в основном в Китай (см. “Ъ” от 3 августа).

Вместе с этим, по информации “Ъ”, может сдвинуться и запуск энергетической инфраструктуры для проекта. «Росатом» строит для энергоснабжения Баимского ГОКа четыре атомных плавучих энергоблока (ПЭБ) на реакторах РИТМ-200 мощностью 106 МВт каждый. Головной блок планировалось запустить в 2027 году синхронно с комбинатом, но теперь его запуск, вероятнее всего, тоже сместится на год. Один из собеседников “Ъ” утверждает, что строительство корпусов ПЭБов и производство оборудования для них идет в плановом режиме, но есть вопросы по электронике. В «Атомэнергомаше» (машиностроительный дивизион «Росатома») не комментируют ситуацию.

Предполагается, что Kaz Minerals будет покупать электроэнергию с ПЭБов по свободному долгосрочному договору (СДД). Цена электроэнергии с ПЭБов для ГОКа составит 6,45 руб. за 1 кВт•ч (в ценах 2020 года). Каждый год цена индексируется по инфляции. Пока стороны не объявляли публично о подписании СДД.

В 2021 году сообщалось, что стоимость строительства четырех ПЭБов составит 190,2 млрд руб. с НДС. Контракт на строительство турбин выиграла «Киров-энергомаш» (входит в Кировский завод), стоимость контракта — 16,5 млрд руб. Строительством первых двух корпусов занимается китайская верфь, стоимость контракта — $226 млн. Третий и четвертый корпуса планируется строить в России.

На проект влияет комплекс факторов, ключевым из которых является вопрос привлечения финансирования, рассуждает глава компании «Infoline-Аналитика» Михаил Бурмистров. Сейчас более реалистичным сроком запуска комбината выглядит 2029 год, учитывая масштабы проекта, возможные проблемы с поставками оборудования и транспортировкой грузов по Северному морскому пути. Присутствуют также риски, связанные со строительством энергетических установок, предупреждает аналитик: сроки строительства ПЭБов изначально были слишком сжатыми.

Перенос запуска, вероятно, может быть связан с доступностью импортной горной техники, считает Сергей Гришунин из НРА. С другой стороны, подготовка энергетической инфраструктуры, в частности, атомных ПЭБов, похоже, тоже уходит вправо. Одновременно с этим текущий кризис значимо снизит спрос на медное сырье, а спрос инвесторов на золото пока невысокий, что может привести к закрытию части медно- и золотодобывающих объектов в 2023–2024 годах, полагает Сергей Гришунин. По его мнению, это может обеспечить повышенный спрос на продукцию Баимского ГОКа в 2027–2030 годах из-за отсутствия новых инвестиций в мире в другие крупные проекты по добыче меди.

Полина Смертина