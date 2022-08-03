За чертой медности

Один из крупнейших производителей меди в Казахстане Kaz Minerals, развивающий на Чукотке Баимскую площадь, потерял возможность обслуживать кредит перед ВТБ на $1,8 млрд. Госбанк находится в SDN-листе, и зарегистрированной в Великобритании Kaz Minerals финансовое взаимодействие с ним запрещено. Kaz Minerals опасается, что в будущем эта ситуация приведет к дефолту, что создает неопределенность для ее работы в России. Юристы полагают, что выгодным обеим сторонам вариантом будет реструктуризация долга.

Следствием западных санкций, наложенных в том числе на крупные российские банки, может стать невозможность исполнения Kaz Minerals своих обязательств по кредитам ВТБ. Об этом компания сообщила в годовом отчете, который был опубликован 26 июля в британском реестре. Kaz Minerals зарегистрирована в Великобритании, а ВТБ включен в американский SDN-лист, что означает максимально возможные ограничения — блокировку активов банка в юрисдикции США, запрет на долларовые трансакции. Введение санкций также может негативно повлиять на способность получать финансирование и поставки оборудования для разработки Баимской площади, говорится в отчете.

В компании официально подтвердили “Ъ”, что по техническим причинам, не зависящим от Kaz Minerals, компания не может обслуживать свой долг перед ВТБ, однако это не влияет на ее деятельность. Kaz Minerals генерирует значительные денежные потоки от своей операционной деятельности в Казахстане и Киргизии, продавая металлы в основном в Китай, заявили в компании.

Kaz Minerals является одним из ведущих производителей меди в Казахстане. Она работает на рудниках Актогай в Восточном Казахстане и Бозшаколь в Павлодарской области, трех подземных рудниках и соответствующих обогатительных фабриках в Восточном Казахстане, а также на золото-медном руднике Бозымчак в Киргизии. В России Kaz Minerals реализует крупный проект по развитию Баимской площади на Чукотке. Ожидается, что Баимская начнет производство до конца 2027 года и годовая мощность переработки руды составит 70 млн тонн. Инвестиции оцениваются в $8 млрд. Ресурсы месторождения Песчанка, расположенного в пределах Баимской, оцениваются по JORC в 9,9 млн тонн меди и 16,6 млн унций золота. Группа подконтрольна через Nova Resources Владимиру Киму и Олегу Новачуку.

Согласно годовому отчету, все заимствования компании на конец 2021 года составляли $3,6 млрд. ВТБ является крупнейшим кредитором, обязательства перед банком — $1,8 млрд. Погашение кредитов предполагается семью ежеквартальными платежами с июня 2024 года с окончательным погашением в размере 65% от суммы кредита в октябре 2025 года. Также кредиты имеют опцион на продление до 2027 года. Кредиторами Kaz Minerals также являются банк развития Казахстана и Государственный банк развития Китая.

Kaz Minerals опасается, что санкции могут привести в будущем к дефолту. В этих обстоятельствах ВТБ может попытаться ускорить погашение кредита или воспользоваться предоставленными гарантиями или долевым залогом, говорится в отчете. Дефолт по обязательствам ВТБ может привести к кросс-дефолтам по обязательствам перед другими кредиторами, описывает компания возможные риски. В ВТБ не ответили на запрос “Ъ”.

Это не первый случай, когда из-за санкций компании, работающие в России, не могут взаимодействовать с российскими банками. Зарегистрированный в Великобритании, но добывающий золото в России Petropavlovsk оказался не в состоянии продавать золото и обслуживать долг перед Газпромбанком, который был включен в санкционный список Великобритании. В итоге банк передал УГМК права требования по выданному кредиту на $201 млн. 1 августа британский суд разрешил УГМК приобрести бизнес золотодобывающей компании.

В данном случае наиболее очевидным и выгодным обеим сторонам вариантом избежать дефолта по обязательствам будет реструктуризация долга, считает юрист коллегии адвокатов А1 Георгий Шашеро. Она может произойти путем уступки ВТБ своих прав как залогодателя в пользу несанкционного третьего лица за пределами Европейского союза, Великобритании, США и иных стран, которые ввели против России санкции после событий 24 февраля 2022 года. В нынешних условиях, однако, такая уступка будет происходить с большим дисконтом к рыночной стоимости прав ВТБ как кредитора, говорит юрист.

Евгений Зайнуллин