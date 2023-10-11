Британский регулятор проверит слияние подразделений Vodafone и CK Hutchinson на $19 млрд

Британское управление по конкуренции и рынкам (CMA), главный антимонопольный регулятор Великобритании, объявил о , что начинает проверку сделки слияния британских подразделений компаний Vodafone и CK Hutchinson — Vodafone UK и Three UK соответственно.

О слиянии Vodafone UK и Three UK было объявлено в июне текущего года. Объем сделки оценивался в $19 млрд. Тогда стороны сообщили, что объединение активов будет проводиться путем обмена акциями и что в новой компании Vodafone будет владеть долей 51%, а CK Hutchison — 49%. В результате объединения должен образоваться крупнейший в Великобритании мобильный оператор с 28 млн абонентов. Тогда же эксперты заявили о том, что это слияние может вызвать вопросы у регуляторов, поскольку в результате него количество мобильных операторов в Великобритании сократится с четырех до трех, тем самым ограничивается конкуренция и ограничивается выбор для потребителей.

На первом этапе проверки CMA принимает заявления от всех заинтересованных сторон, включая самих участников сделки, их конкурентов, акционеров и так далее. «Мы будем тщательно проверять, каким образом эта сделка может повлиять на конкуренцию в Великобритании, что может сказаться на выборе и ценах для потребителей. Мы также будем оценивать, как это скажется на стимулах инвестировать в качестве мобильных сетей в Великобритании»,— пояснила глава CMA Сара Карделл. Как показывает практика, подобные проверки занимают месяцы, а иногда и годы.

Алена Миклашевская