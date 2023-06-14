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Коммерсантъ FM
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Vodafone создает крупнейший в Британии мобильный оператор

Британская телекоммуникационная компания Vodafone Group и гонконгский холдинг CK Hutchison сообщили об объединении своих британских мобильных сетей Vodafone UK и Three UK соответственно. Сделка будет проводиться путем обмена акциями, в новой компании Vodafone будет владеть долей 51%, а CK Hutchison — 49%. В результате объединения будет образован крупнейший в Великобритании мобильный оператор с 28 млн абонентов.

Сейчас 1-е место по числу мобильных абонентов (24 млн) занимает оператор O2 (СП с равными долями испанской Telefonica и британско-нидерландско-американской Liberty Global). 2-е место с 22 млн мобильных абонентов у оператора EE (подразделение BT Group, бывший государственный оператор British Telecom). А Vodafone UK (18 млн) и Three UK (10 млн) сейчас занимают в Британии 3-е и 4-е места соответственно.

В результате сделки количество мобильных операторов в стране сократится с четырех до трех. По мнению наблюдателей, это может вызвать вопросы у регуляторов. Vodafone Group и CK Hutchison заявляют, что сэкономленные в результате слияния средства будут инвестированы в развитие сетей в Великобритании. Запланированный объем инвестиций — около £11 млрд. Если сделка получит одобрение регуляторов, она должна завершиться к концу 2024 года.

Евгений Хвостик

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