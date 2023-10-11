Глава СД «Газпрома» назвал преждевременным обсуждение дивидендных выплат

Председатель совета директоров «Газпрома» (MOEX: GAZP) Виктор Зубков заявил, что обсуждать перспективы выплаты дивидендов пока рано. По его словам, первоначально необходимо уточнить бюджет 2023 года и скорректировать бюджет 2024-го.

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Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Виктор Зубков

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

«Все будет. Скорректируем — уточним бюджет этого года, как обычно, и потом рассмотрим бюджет следующего»,— сообщил господин Зубков «Интерфаксу» в кулуарах «Российской энергетической недели», обсуждая перспективы дивидендных выплат. Рассмотреть вопрос о корректировке бюджета «Газпрома» совет директоров компании планирует в ближайшее время.

На фоне заявления главы совета директоров «Газпрома» акции компании на Московской бирже (MOEX: MOEX) снизились до 167,32 рубля (-0,01%). Однако к 18:16 поднялись на 0,54% и достигли уровня в 168,93 руб. В ходе торгов бумаги концерна поднимались до 169,89 руб.

В июне собрание акционеров «Газпрома» поддержало рекомендацию совета директоров и приняло решение не выплачивать финальные дивиденды за 2022 год. Согласно отчетности «Газпрома» по МСФО за первое полугодие 2023-го, чистая прибыль компании составила 296,241 млрд руб., выручка — 4,134 трлн руб.

Милена Костерева