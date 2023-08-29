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Коммерсантъ FM
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Чистая прибыль «Газпрома» за первое полугодие составила 296 млрд рублей

ПАО «Газпром» опубликовало отчет по итогам первого полугодия 2023 года. Согласно документу, чистая прибыль компании по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) составила 296,241 млрд руб. (за аналогичный период 2022 года — 2,514 трлн руб.).

Пресс-служба группы объяснила такой результат влиянием курсовых разниц по финансовым статьям в 567 млрд руб. на фоне снижения курса рубля за период на 24% к доллару и на 26% к евро.

Выручка «Газпрома» за первое полугодие составила 4,134 трлн руб., коэффициент EBITDA — 1,208 трлн руб. Дивидендная база составила 618 млрд руб.

Полученные результаты компания связывает с тем, что снижение экспорта в Европу было «частично компенсировано увеличением поставок в Китай», а также «эффективной работой нефтяного бизнеса».

«Газпром» не публиковал промежуточную отчетность по МСФО в 2022 году. За эти показатели группа отчиталась 23 мая 2023 года. Выручка составила 11,7 трлн руб., чистая прибыль — 1,3 трлн руб., чистая прибыль, относящаяся к акционерам,— 1,2 трлн руб. Совет директоров «Газпрома» рекомендовал не выплачивать финальные дивиденды за 2022 год.

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