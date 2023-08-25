Сотрудникам Уральской авиалесоохраны выплатят долги по зарплатам до конца года

Министр природных ресурсов Свердловской области Денис Мамонтов по поручению губернатора Евгения Куйвашева отправился в Минприроды РФ. Цель его визита — консультация по вопросу оперативного погашения задолженности по зарплатам перед сотрудниками Уральской авиабазы. Об этом «Ъ-Урал» сообщили в департаменте информационной политики региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

По данным Telegram-канала «Не для протокола» (близкий к администрации губернатора), в июне из бюджета региона Уральской авиалесоохране было выделено около 41 млн руб. для погашения долгов перед сотрудниками за май. Как сказано в сообщении канала, сотрудники авиабазы обещают выплатить все задолженности до конца 2023 года.

«Ъ-Урал» не удалось оперативно подтвердить в правительстве региона сумму долга перед сотрудниками авиалесоохраны на данный момент. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры, в мае задолженность перед сотрудниками авиалесоохраны составляла более 31,3 млн руб. После вмешательства ведомства задолженность 707 сотрудникам была погашена.

С 1 октября сотрудникам Уральской авиабазы и лесничеств повысят оклады на 10,9%. На эти цели по поручению Евгения Куйвашева из областного бюджета дополнительно выделено 26,5 млн руб. Также эти средства будут направлены и на охрану лесов региона от пожаров.

Напомним, в последние месяцы в регионе сложилась напряженная пожарная обстановка. Например, в результате пожара в поселке Сосьва (Серовский ГО), который произошел в конце апреля, около 400 человек остались без жилья, двое погибли. Общая площадь пожара составила 9 тыс. кв. м, уничтожено около сотни домов, лечебно-исправительное учреждение №23.

Также в ночь на 13 июля огонь уничтожил более 40 домов, дач и других строений в селе Шайдуриха (Невьянский ГО). Местных жителей эвакуировали. Пострадали два человека, одну женщину нашли мертвой при разборе сгоревшей дачи.

Полина Хабарова

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