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Коммерсантъ FM
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Собянин: движение на Люблинско-Дмитровской линии восстановлено после аварии

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что движение на Люблинско-Дмитровской линии метрополитена полностью восстановлено и введено в график. Ранее на станции метро «Печатники» столкнулись поезда, пострадали пять человек.

«Для проверки инфраструктуры сначала прошли два поезда без пассажиров, вся инфраструктура и подвижной состав прошли полную предварительную проверку.»,— написал мэр в Telegram-канале.

Сегодня,11 октября, поезд без пассажиров, который перегонялся в депо, въехал в стоящий состав на станции «Печатники». После этого были закрыты три станции метро на Люблинско-Дмитровской линии — «Кожуховская», «Печатники», «Волжская».

Среди пострадавших машинист, которого зажало в кабине между двумя поездами. На данный момент его госпитализировали в состоянии средней тяжести с переломом ноги. Руководитель Московского метрополитена Виктор Козловский назвал причиной наката поезда ошибку машиниста.

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