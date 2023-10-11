Глава Московского метрополитена назвал причину столкновения поездов

Руководитель Московского метро Виктор Козловский назвал причину наката поезда на станции метро «Печатники». По его словам, машинист со стажем более 20 лет совершил ошибку, вручную отключив системы АРС (автоматическая система регулирования скорости), передает пресс-служба Департамента транспорта.

Утром 11 октября поезд без пассажиров, который перегонялся в депо, въехал в состав с пассажирами, стоящий на станции. Три станции метро на Люблинско-Дмитровской линии — «Кожуховская», «Печатники», «Волжская» — временно закрыли.

Пострадали пять человек. Среди них машинист, которого зажало в кабине между двумя поездами. На данный момент его госпитализировали в состоянии средней тяжести с переломом ноги. «Московский комсомолец» со ссылкой на источники сообщал, что машинистом был главный ревизор по безопасности метрополитена Николай Козлов.

«Машинист поезда подтвердил, что совершил такую серьезную ошибку, при этом у него больше 20 лет опыта вождения, он является машинистом-инструктором. До перехода на работу машинистом-инструктором в 2022 году он являлся главным ревизором»,— сообщили пресс-служба Департамента транспорта Москвы.

Анастасия Ларина