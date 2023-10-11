Никита Кучеров открыл счет в сезоне

Знаменитый российский форвард Никита Кучеров стал одним из героев стартового дня регулярного чемпионата НХЛ. Два его гола помогли «Тампа-Бей Лайтнинг» одержать непростую домашнюю победу — 5:3 — над «Нэшвилл Предаторс».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Два гола российского форварда Никиты Кучерова (№86) в ворота «Нэшвилла» помогли «Тампе» одержать победу в своем первом матче регулярного чемпионата НХЛ

Фото: Kim Klement Neitzel / USA TODAY Sports / Reuters Два гола российского форварда Никиты Кучерова (№86) в ворота «Нэшвилла» помогли «Тампе» одержать победу в своем первом матче регулярного чемпионата НХЛ

Фото: Kim Klement Neitzel / USA TODAY Sports / Reuters

После этого матча во всех посвященных ему отчетах в североамериканских медиаресурсах очень часто упоминались имена двух российских хоккеистов «Тампы». Одного из них — потому что его отсутствие считалось чуть ли не главной бедой высоко котировавшегося клуба. В конце сентября голкипер Андрей Василевский перенес операцию по поводу межпозвоночной грыжи и, как предполагают врачи, выбыл из строя как минимум до декабря. А надежного, хотя бы более или менее близкого по уровню сменщика у Василевского не было. Чтобы заткнуть дыру, «Тампа» подписала на смешной по меркам НХЛ контракт — $1,55 млн на два года — шведа Юнаса Юханссона. До этого он успел поиграть за «Буффало Сейбрс», «Колорадо Эвеланш», «Флорида Пантерс», но везде был резервистом, причем статус основного вратаря перед ним даже не маячил. В общей сложности за четыре сезона у Юханссона набрались жалкие три с половиной десятка матчей в лиге. Разумеется, поклонники «Тампы» со страхом ждали его дебюта. Но обошлось: швед отстоял не идеально, однако по крайней мере не провалился.

Вторым пользовавшимся популярностью российским именем было имя Никиты Кучерова. С конца прошлого десятилетия он безусловный лидер нападения «Тампы», ее, можно сказать, стержень, несмотря на присутствие рядом таких отличных форвардов, как, например, Стивен Стэмкос и Брейден Пойнт. Давно известно, что зависимость клуба от формы и настроения Кучерова колоссальна. Впрочем, они редко бывают скверными.

Этот сезон Кучеров, обладатель приза лучшего хоккеиста НХЛ 2019 года, который предыдущий регулярный чемпионат завершил с шикарным показателем 113 баллов за результативность, начал ударно.

В середине стартового периода Кучеров в касание чуть ли не от синей линии прошил голкипера «Нэшвилла» Юусе Сароса и оказался автором самой первой шайбы чемпионата, а безупречность его броска выпало оценить весьма яркой аудитории. НХЛ на открывавшую чемпионат игру пригласила целый ряд знаменитостей из разных видов спорта, в том числе, конечно, хоккея. Тут был и легендарный форвард Фил Эспозито, и легендарный тренер Скотти Боумен, про которого выяснилось, что впервые хоккейный матч он посмотрел аж в 1937 году: папа тогда взял четырехлетнего сына на встречу двух монреальских команд — «Марунс» и «Канадиенс».

После гола Никиты Кучерова «Тампа-Бей», правда, пережила небольшие приключения. Сразу после второго перерыва она даже очутилась в роли отстающей. Потом, снова выйдя вперед, позволила гостям счет сравнять. Но все в итоге закончилось для «Тампы» благополучно. Настырный Никлас Пол добыл ей в большинстве лидерство, а за две секунды до сирены Кучеров, ставя точку в игре, забросил свою вторую в ней шайбу уже в пустые ворота «Нэшвилла», выпустившего вместо Сароса шестого полевого игрока.

Алексей Доспехов