Лига с вопросами

Стартующий сегодня очередной чемпионат НХЛ с точки зрения расклада мало чем отличается от предыдущих. Во всяком случае, главную свою привлекательную особенность он сберег: в этой лиге с колоссальной по масштабам и яркостью «российской составляющей» очень трудно очертить хотя бы расширенный круг претендентов на итоговый успех, а возможности многих клубов — большущая загадка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Форварду «Вашингтона» Александру Овечкину (на фото), чтобы догнать лучшего снайпера в истории НХЛ Уэйна Гретцки, осталось забросить 72 шайбы

Фото: Nick Wass / AP Форварду «Вашингтона» Александру Овечкину (на фото), чтобы догнать лучшего снайпера в истории НХЛ Уэйна Гретцки, осталось забросить 72 шайбы

Фото: Nick Wass / AP

Дни перед стартом любого сезона НХЛ — раздолье для североамериканских хоккейных экспертов в том смысле, что можно от души порезвиться на поле прогнозов. И сезон нынешний на исключение не тянет. В нем нетрудно разглядеть целую кучу интригующих моментов разного, что ли, масштаба, заставляющих ESPN, TSN, Sporting News и другие заметные медиаресурсы увлеченно придумывать темы для дискуссий и предсказаний, касающихся и отдельных игроков, и трендов более общих.

Споры ведутся жаркие. Например, по поводу того, как проявит себя в дебютном сезоне НХЛ юнец-вундеркинд Коннор Бедард, доставшийся летом «Чикаго Блэкхокс», который попытается с его помощью оттолкнуться от дна: новичка «хайповее» в лиге не появлялось с середины прошлого десятилетия, когда «Эдмонтон Ойлерс» повезло задрафтовать его тезку Коннора Макдэвида. Шум вокруг Бедарда уже помог чикагцам обеспечить десятипроцентный рост продаж билетов на домашние матчи регулярного чемпионата, но случаев, когда 18-летние парни не в состоянии сразу привыкнуть к жесткому мужскому хоккею, в котором на их юниорские рекорды всем наплевать, ведь ничуть не меньше, чем случаев с их моментальной адаптацией.

Или споры по поводу того, как близко окажется на финише «регулярки» к пока еще лучшему снайперу НХЛ всех времен Уэйну Гретцки Александр Овечкин.

В данный момент между ними 72 гола, но среди нескольких аналитиков ESPN, недавно старавшихся угадать результативность форварда «Вашингтон Кэпиталс» в открывающемся сезоне, не нашлось никого, кто бы рискнул предположить, что Овечкин в свои тридцать восемь вдруг резко сдаст и поразит ворота меньше трех десятков раз. Зато были такие, кому кажется, что он может очутиться и совсем рядышком с великим канадцем: время на хоккейного титана, кажется, почти никак не влияет.

Александр Овечкин — это, разумеется, не единственный хоккеист из России, чье имя мелькает в этих спорах о потенциальных героях.

«Российская составляющая» в НХЛ год от года скромнее не становится — ни с точки зрения количества, ни с точки зрения качества. Сегодня в лиге полсотни отечественных игроков.

Как минимум треть из них — чрезвычайно важные для своих клубов фигуры, не меньше дюжины имеют для них значение исключительное — примерно такое, какое имеет для «Вашингтона» Овечкин, некоторых — помоложе вашингтонского ветерана — видят в числе охотников за престижными индивидуальными призами. В меньшей степени это касается нападающих — Никиты Кучерова из «Тампа-Бей Лайтнинг», Кирилла Капризова из «Миннесота Уайлд», Артемия Панарина из «Нью-Йорк Рейнджерс», поскольку есть еще Коннор Макдэвид с его феноменальными бомбардирскими показателями, вряд ли собирающимися куда-то испариться. Но без одноклубника Панарина Игоря Шестеркина и выступающего по соседству с ним в «Нью-Йорк Айлендерс» Ильи Сорокина не обходится ни одна топ-тройка лучших вратарей лиги. Причем в большинстве рейтингов именно кто-то из них на верхушке. В компании с Шестеркиным и Сорокиным находился бы и Андрей Василевский из «Тампы», но после операции по поводу межпозвоночной грыжи ему придется пропустить пару месяцев. А это — серьезный минус.

С попытками очертить хотя бы приблизительный круг клубов, нацеливающихся на Кубок Стэнли, выделить какой-то как безумно похожий на будущего его обладателя все, как обычно, еще запутаннее. Зыбкость иерархии и расклада — фирменная черта НХЛ. И тут осенью 2023 года ничего необычного. Почти каждый сильный клуб представляет собой большущую загадку, сотканную из вопросов. Как «Бостон Брюинс», который выиграл предыдущий регулярный чемпионат с подавляющим перевесом, справится с многочисленными летними потерями, в том числе стержневых центрфорвардов Патриса Бержерона и Давида Крейчи? Смогут ли с некоторых пор активно намекающие на настоящий прорыв «Буффало Сейбрс», «Детройт Ред Уингс», «Оттава Сенаторс», «Нью-Джерси Девилс» наконец совершить его? Прав ли был менеджмент «Питсбург Пингвинс», который весной вместе с «Вашингтоном» пролетел мимо play-off, когда рискнул выменять из «Сан-Хосе Шаркс» в компанию к своим все еще определяющим лицо клуба «динозаврам» Сидни Кросби, Евгению Малкину и Крису Летангу другого ветерана — Эрика Карлссона, пусть со свежедобытым призом сильнейшему защитнику НХЛ? Смогут ли вернуться на прежний уровень «Тампа», взявшая Кубок Стэнли в 2020 и 2021 годах, и «Колорадо Эвеланш», отнявший у нее трофей в 2023-м, в последнее время постоянно терявшие крепких бойцов? Сумеют ли «Торонто Мейпл Лифс» и «Нью-Йорк Рейнджерс» с их яркими заявками избавиться от мягкотелости и традиции вылетать в ранних раундах play-off?

Более или менее надежной смотрится, разумеется, ставка на действующего владельца приза «Вегас Голден Найтс». Жесткий потолок зарплат, как правило, заставляет чемпионов лиги после триумфа подчищать платежную ведомость, расставаясь с ценными кадрами, чтобы обеспечить их партнерам прибавку к зарплате.

«Вегас» странным образом этой печальной участи умудрился избежать, сохранив, по сути, всех ключевых хоккеистов, включая российского нападающего Ивана Барбашева. Но он все же не тянет на клуб-монстр, которому все по плечу.

В самом, может быть, репрезентативном опросе насчет исхода борьбы за Кубок Стэнли в предстоящем чемпионате — том, что провела Ассоциация хоккейных журналистов,— «Вегас», кстати, оказался намного ниже двух клубов-лидеров, собравших одинаковое количество голосов — без малого четверть. Этими клубами были «Каролина Харрикейнс» и «Эдмонтон Ойлерс». И причины верить в них вполне понятны.

«Каролина» и в прошедшем сезоне отличалась сбалансированностью, которую нарушила травма российского форварда Андрея Свечникова, помешавшая ему сыграть в play-off. В нем команда уперлась в полуфинале во «Флорида Пантерс». Теперь, после череды неплохих летних сделок по апгрейду состава, которые, к примеру, привели в «Каролину» соотечественника Свечникова — защитника Дмитрия Орлова,— баланса еще больше. А про «Эдмонтон» все думают, что когда-то же клуб с такой потрясающей атакой, с Макдэвидом должен же совершить скачок. Оговариваясь, естественно, что в НХЛ он никому не гарантирован. И в ней «Бостон», еще с Бержероном, Крейчи и Орловым, после фантастической «регулярки» может срезаться в первом же раунде play-off на еле туда просочившейся «Флориде», которая затем доберется до финала, чтобы в нем уступить не так уж и выделявшемуся, строго говоря, «Вегасу». Такой сценарий, какой лига создала весной 2023 года, для нее куда более типичен, чем сценарий с победами «бумажных» фаворитов, а поле прогнозов в ней густо усеяно коварными минами.

Алексей Доспехов