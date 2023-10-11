Путин: палестинская проблема — в сердце каждого мусульманина

Президент России Владимир Путин прокомментировал продолжающуюся войну между Израилем и сектором Газа. Одной из причин новой вспышки насилия он назвал «поселенческую политику» Израиля и отметил, что палестинская проблема — в сердце каждого мусульманина и воспринимается ими как несправедливость. Президент напомнил, что при создании Израиля речь шла и о создании суверенной Палестины, но этого так и не было сделано. По словам Владимира Путина, США пытались подменить решение политических проблем «подачками» Палестине.

«США пренебрегли механизмами в зоне арабо-израильского конфликта. И решили отрегулировать всё самостоятельно. В последние годы они сделали ставку на то, чтобы удовлетворить материальные потребности палестинцев. По сути, хотели подменить подачками настоящие проблемы народа. Мы всегда говорили, что без решения фундаментальных вопросов это ничего не изменит»,— сказал президент.

Президент призвал Израиль и палестинский «Хамас» «оставить в покое женщин» и позволить мужчинам бороться между собой. «Россия понимает, что ожесточение в Израиле и Палестине очень большое, но нужно стремиться к минимизации гражданских потерь, детей и женщин оставьте в покое»,— сказал господин Путин.

По его словам, расширение конфликта может привести к тяжелым последствиям, в том числе в сфере энергетики.

7 октября боевики палестинского движения «Хамас» обстреляли территорию Израиля сотнями ракет. В ответ армия Израиля начала боевые действия в секторе Газа. По последним данным израильской стороны, от действий «Хамаса» погибли более 1,2 тыс. человек, пострадали свыше 2,7 тыс. По данным палестинского Минздрава, в секторе Газа погибли более 900 человек, получили ранения свыше 4,5 тыс. человек. Вчера, 10 октября, Минобороны Израиля объявило о переходе к «полномасштабному наступлению». Представитель «Хамаса» пообещал убивать по пленному в ответ на удары по сектору Газа без предупреждения.

Подробнее — в материале «Ъ» «Жесткие секторальные санкции».