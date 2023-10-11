Инвестрешение по НПЗ «Роснефти» и Pertamina в Индонезии ожидается в 2024 году

Окончательное инвестиционное решение (FID) по проекту нефтеперерабатывающего комплекса «Роснефти» (MOEX: ROSN) и индонезийской Pertamina на острове Ява в Индонезии может быть принято во втором—четвертом квартале 2024 года. Об этом сообщил гендиректор по нефти и газу Министерства энергетики и минеральных ресурсов Индонезии Тутука Ариаджи.

«Это бизнес-процесс между "Роснефтью" и Pertamina. В следующем году будет финальное инвестиционное решение, может быть, во втором—четвертом квартале будет принято решение между "Роснефтью" и Pertamina"»,— сказал господин Ариаджи в ходе форума «Российская энергетическая неделя» (цитата по ТАСС).

«Роснефть» и Pertamina подписали документы о расширении сотрудничества в октябре 2016 года. Тогда же стороны утвердили соглашение о создании совместного проекта для строительства нефтеперерабатывающего и нефтехимического комплекса в Индонезии (город Тубан в провинции Восточная Ява). «Роснефть» в проекте получила 45%, Pertamina — 55%.

Разработка первоначального проекта комплекса была завершена в мае 2022 года, в августе того же года был готов общий инженерный проект. Проектная мощность первичной переработки нефти планируется на уровне до 15 млн тонн в год. Сам комплекс планировалось ввести в 2027 году. Стоимость проекта оценивается Индонезией в $24 млрд.

Милена Костерева