Правительство Петербурга поддержит самозанятых бизнесменов льготными займами

Петербургские предприниматели, работающие в нише малого и среднего бизнеса и оформленные как самозанятые, смогут получить от правительства Петербурга беззалоговые займы на сумму от 50 до 500 тыс. руб., сообщил в своем Telegram-канале вице-губернатор Кирилл Поляков.

Выдавать займы будет Фонд микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства. Заем под 3% годовых будет выдаваться на срок от 3 до 24 месяцев. Для лиц в браке поручителем может выступать супруг, в других случаях — другое физическое лицо.

По словам вице-губернатора, этот сегмент бизнеса имеет большой потенциал развития. Поддержка будет осуществляться в рамках нацпроекта «Малое предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы».

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