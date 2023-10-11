Беспилотник сдетонировал при падении в Валуйском округе Белгородской области

ВСУ попытались атаковать село Новопетровка Валуйского городского округа Белгородской области беспилотником. Он был сбит, но при падении сдетонировал в воздухе, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Глава региона уточнил, что пострадавших в результате инцидента нет, но в частном домовладении выбиты окна и посечен забор.

За прошедшие сутки противник атаковал Белгородскую область шестью БПЛА.

Почему в целом интенсивность обстрелов Белгородчины снизилась — в материале «Ъ-Черноземье» «По гражданским стали бить точнее».

Алина Морозова

Читайте нас в Telegram и во ВКонтакте