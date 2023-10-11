За сутки ВСУ атаковали Белгородскую область 44 снарядами и шестью дронами; два человека погибли

Во вторник, 10 октября, ВСУ атаковали Белгородскую область 44 снарядами и шестью беспилотниками. В результате одного обстрела погибли два человека, также были зафиксированы повреждения в двух населенных пунктах. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

В Белгородском районе по селу Нехотеевка было выпущено два артиллерийских снаряда. Также противник атаковал село с помощью дрона-камикадзе. Под артиллерийский обстрел попало село Красный Хутор — установлено попадание восьми снарядов.

В Борисовском районе окраину села Цаповка противник атаковал с помощью дрона-камикадзе, а также сбросил там одно взрывное устройство с квадрокоптера.

В Валуйском городском округе из ствольной артиллерии было обстреляно село Долгое — зафиксировано попадание четырех снарядов. Также село трижды атаковано с помощью дронов-камикадзе. В результате обстрела поврежден экскаватор одного из предприятий.

В Краснояружском районе по селу Поповка ВСУ выпустили десять артиллерийских снарядов, четыре из которых пришлись на окраину. В результате атаки погибли пожилой мужчина и его супруга. Разрушения зафиксированы в четырех домовладениях. Также нарушена система газоснабжения и повреждена линия электропередачи. По окраине села Репяховка был выпущен один артиллерийский снаряд, по окраинам сел Демидовка и Теребрено — пять и шесть соответственно.

В Шебекинском городском округе противник атаковал тремя артиллерийскими минами хутор Марьино, автомобильный пункт пропуска «Шебекино» — четырьмя. Также над пунктом пропуска был сбит дрон-камикадзе.

Почему снизилась интенсивность обстрелов Белгородской области — в материале «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова

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