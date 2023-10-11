По гражданским стали бить точнее

В приграничных населенных пунктах Белгородской области с воскресенья установилось относительное затишье. Обычно по гражданской инфраструктуре региона украинские силовики ежесуточно выпускают около сотни снарядов и мин, а в последние дни это число не превышает двух десятков. Но вчера в ходе единственного обстрела, повлекшего разрушения, погибли два человека. Частота обстрелов из Сумской и Харьковской областей Украины уменьшилась одновременно с заявлениями Минобороны РФ об успешных ударах по украинским подразделениям под харьковским Купянском в 40 км от белгородской границы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Черных, Коммерсантъ Фото: Александр Черных, Коммерсантъ

Число обстрелов Белгородской области в последние дни уменьшается. По данным губернатора Вячеслава Гладкова, в субботу 7 октября по региону было выпущено 28 снарядов и мин, а также — впервые за долгое время — три тактические ракеты «Точка-У» (все они были сбиты). Тогда при обстреле из реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град» в поселке Уразово Валуйского округа погиб мужчина, были выявлены разрушения в частных домах, на соцобъекте и предприятии.

8 октября интенсивность обстрелов гражданской инфраструктуры Белгородской области значительно снизилась — по данным господина Гладкова, всего было выпущено пять снарядов и девять мин по Валуйскому и Шебекинскому округам, граничащим с Харьковской областью Украины (ранее под украинский огонь традиционно попадало не менее пяти районов и округов в сутки). В этот день обошлось без пострадавших и разрушений.

9 октября губернатор и вовсе сообщил об обстреле региона десятью боеприпасами — один из наименьших показателей с начала специальной военной операции. При обстрелах никто не пострадал, лишь в селе Дубине Борисовского района в результате ударов с квадрокоптера в двух домовладениях выбило окна и посекло забор. В этот день впервые за долгое время РСЧС даже не предупреждала белгородцев об опасности близких обстрелов.

Но 10 октября около 15 часов Вячеслав Гладков рассказал о двух обстрелах села Поповка Краснояружского района. В результате второго один снаряд прилетел в частный жилой дом: мужчина скончался на месте, а его супруга, получившая тяжелые осколочные ранения,— уже в автомобиле скорой помощи. Повреждения получили четыре частных домовладения, а также линии электро— и газоснабжения. Это сообщение от региональных властей до вечера 10 октября оказалось единственным, связанным с обстрелами гражданской инфраструктуры, а РСЧС днем вторника сообщала только об ударе по хутору Дубровка Валуйского горокруга.

Однако опасность для жителей региона сохраняется не только в населенных пунктах, но и на автодорогах. Вечером 10 октября в ходе прямого эфира с населением господину Гладкову поступил вопрос от жительницы региона, ехавшей (в какой день, не уточнялось) из райцентра Волоконовка в Белгород через город Шебекино и попавшей под обстрел. На ее просьбу пустить автобус в обход опасного Шебекина господин Гладков заметил, что «за эти почти два года много направляли автобусов через Новый Оскол, но количество жалоб начинает превышать количество позитивных оценок этих решений — люди просят вернуть транспорт по старым маршрутам»: «Когда ситуация ухудшается, мы его перенаправляем. Обязательно проговорим с военными, силовыми структурами, при подтверждении информации будем принимать меры… Надеюсь, вы видите — мы делаем все, что в наших силах, чтобы беречь людей».

Днем ранее Вячеслав Гладков рассказал, что по-прежнему опасным направлением остается Новая Таволжанка Шебекинского округа, особенно ее приграничные улицы: «К сожалению, у нас есть погибшие среди строителей, которые восстанавливали дома. Сейчас выгонять строительные организации на место, чтобы гибли люди, не то что неправильно — на это никто никогда не пойдет». Число погибших строителей, дату и другие подробности он не уточнил.

Причин уменьшения числа обстрелов гражданской инфраструктуры Белгородской области местные власти не раскрывали. Но оно происходит на фоне сообщений ряда telegram-каналов о том, что украинские резервы стягиваются к Купянску Харьковской области (расположен в 40 км от границы с Валуйским округом Белгородской области) на фоне некоторых успехов российских войск в этом районе. Минобороны РФ сообщило, что 6-7 октября российские военные на указанном направлении при поддержке авиации и артиллерии отразили пять контратак 4-й танковой и 66-й механизированной бригад ВСУ (в том числе в 30 км от белгородской границы), 8 октября — девять контратак разных бригад, 9 октября — пять атак, 10 октября — четыре атаки.

Ежедневно в этом районе помимо отражения атак наносятся удары авиацией и артиллерией по местам сосредоточения украинских войск.

Олег Мухин