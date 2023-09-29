За первое полугодие 2023 года госдолг России вырос на 9,8%

За первое полугодие 2023-го государственный долг России вырос на 9,8% (на 2,24 трлн руб.), до 25,06 трлн руб., сообщил ТАСС со ссылкой на доклад Счетной палаты о ходе исполнения федерального бюджета за январь—июнь. Согласно докладу, госдолг составил 16,7% от прогнозного значения ВВП на 2023 год.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

ТАСС отмечает, что Счетная палата связывает рост госдолга с ростом внутреннего долга по ценным бумагам (на 1,39 трлн руб.), а также с увеличением внешнего долга на 856,1 млрд руб. Еще один фактор — снижение курса рубля. «В долларовом выражении он уменьшился на $1,18 млн, или на 2,1%, по сравнению с объемом на 1 января 2023 года ($57,42 млн)»,— сообщило агентство.

В июле замминистра финансов Ирина Окладникова сообщала, что Минфин намерен удерживать рост госдолга в «безопасных границах» в 20% ВВП. По данным за июль, госдолг составлял 22,8 трлн руб. (14,9% ВВП). По ее словам, рост госдолга — это «безнадежная ситуация», поскольку «растет расходная часть». «Нужно поддерживать экономику, мы должны поддерживать военный блок, и наши четыре новых региона нуждаются в существенной поддержке»,— сказала она.

Вчера, 28 сентября, Минфин опубликовал «Основные направления бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2024–2026 годы». Из документа следует, что «жить по средствам» страна должна начать к 2025 году.

О приоритетах бюджета на ближайшие три года читайте в публикации «Ъ» «Разгон с торможением»

Полина Мотызлевская