Маркетплейсам предложили «российскую полку»

Бизнес не оценил предложение властей о преференциях на маркетплейсах. Речь идет об инициативе, которая предполагает размещение товаров отечественных производителей на первых 50-ти строчках в поисковой выдаче интернет-площадки. По данным «Известий», документ подготовили в Госдуме совместно с Минпромторгом. Согласно законопроекту, с 1 марта 2024 года офлайн-магазины должны будут выделить места для продукции из России и Белоруссии. Предполагается, что это поможет эффективнее реализовывать отечественные товары и развивать производство. Теперь систему предлагают расширить и на онлайн-торговлю. Однако участники рынка оптимизма властей не разделяют. Причем опасения возникают даже у производителей. С подробностями — Григорий Колганов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Для динамичного развития отечественным брендам не хватает только особого места на условной полке маркетплейсов. Так считают авторы инициативы.

В пояснительной записке отмечается, что в стране есть сильные бренды бытовой химии, косметики, парфюмерии и средств гигиены. Но из-за популярности зарубежных марок они не пользуются большим спросом. Однако протекционистская мера едва ли будет на руку потребителю, считает эксперт по мартекплейсам Артем Бобцов:

«Все рекомендательные механизмы маркетплейсов выстроены так, что выдают в первую очередь в поиске те товары, которыми люди больше всего довольны. У них лучшие рейтинги, оценки и, само собой, цены. Если же эти товары будут спрятаны на пятую-шестую страницу поиска, куда никто никогда не доходит, то хорошая продукция начнет плохо продаваться, а людям придется покупать товары худшего качества, которые будут выдаваться на первых местах в поиске».

За 2022 год количество селлеров на маркетплейсах выросло в полтора раза. Для трети продавцов онлайн-платформы стали основным источником дохода. Но успешному ведению такого бизнеса иногда серьезно мешают денежные сборы, подчеркивают собеседники “Ъ FM”. Так что если и за возможность разместить товар на первых 50-ти карточках в выдаче придется платить, толку от такой поддержки будет мало, отмечает директор по разработке и внедрению продуктов компании 1753 сosmetics Лана Сосновская-Наленч:

«А что маркетплейс за это возьмет с производителя? Не хочется попасть в ловушку, а звучит все очень красиво. Но не будет ли какой-то скрытой комиссии или чего-то подобного? Онлайн-площадки очень часто навязывают большие скидки. Даже "скидка от маркетплейса" в действительности финансово вешается на селлера. Мы и так очень большую долю отдаем площадке. Если еще что-то прибавится, то бизнес многих продавцов окажется на грани рентабельности».

Если не установить перечень или хотя бы не обозначить критерии товаров, на которые будет распространяться новое требование о «российской полке», неверная трактовка может помешать работе маркетплейсов и снизить доступность товаров для потребителей, считают источники «Известий» в правительстве.

В Ассоциации интернет-торговли также отмечают, что инициатива властей может привести к миллиардным потерям маркетплейсов. Документу требуется серьезная проработка, заявили в профильном объединении. Российские производители нуждаются в поддержке, но есть более эффективные альтернативы, рассказал глава компании «Infoline-Аналитика» Михаил Бурмистров:

«Сам законопроект пока очень сырой как с юридической точки зрения, так и со смысловой. При этом сама логика поддержки отечественного производителя адекватна и нужна. Но при этом надо понимать, что сейчас тот инструмент, который предлагается, выглядит очень неоднозначно. Можно на самом деле давать отечественным производителям какие-то гранты на продвижение, на рекламу, можно договариваться с крупнейшими маркетплейсами о каких-то специальных условиях».

Маркетплейсы инициативу комментировать пока не спешат. В Ozon, Lamoda и «Яндекс Маркете» от комментариев отказались. В Wildberries не ответили на запрос. Возможно, просто устали от слишком пристального внимания властей в последнее время.

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Елена Тюленева, Яна Загоровская