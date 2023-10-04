Маркетплейсы отчитаются за данные

Интернет-площадки раскрыли, какие данные получают о своих пользователях. Некоторые из них сообщили о сотнях параметрах, которые используются для составления систем рекомендаций. Об этом отчитались в числе прочих «Яндекс», «ВКонтакте», Ozon, Wildberries, ivi, Start и «М.Видео-Эльдорадо». Так какая информация о клиентах известна этим площадкам? И что они с ней делают? Расскажет Даниил Бабкин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Данные о пользователе собираются с первой же секунды посещения сайта, что не новость. Но с октября площадки должны отчитываться, о какой именно информации идет речь, когда выстраивается сложная система рекомендаций Ozon, «Кинопоиска», «Циан», «Яндекс Музыки» и многих других. Пол, возраст, регион — лишь самые базовые данные. Wildberries, например, подмечает не только все действия пользователя на сайте, но и время посещения, и длительность сессии. Есть и более глубокие параметры, говорит эксперт по маркетплейсам Артем Бобцов:

«Все маркетплейсы снимают всю картину того, что пользователь делает у них на сайте — какие товары он просматривает, как быстро он скроллит экран, на каких продуктах задерживается. Этот алгоритм очень сложный, в нем присутствуют сотни параметров, которые позволяют сформировать так называемый портрет покупателя и предложить ему наиболее релевантный товар.

Более того, этот массив данных используется, чтобы понять, что люди часто покупают, вместе с какими товарами и, соответственно, предлагают им даже другие продукты. В этой связи, наверное, можно выделить "Яндекс", поскольку у него гораздо больше инструментов отследить, что покупатель вообще делает в интернете, ведь многие пользуются браузерами "Яндекса"».

Понятно, для чего, к примеру, онлайн-кинотеатр ivi учитывает поисковые запросы, покупки контента и добавления в избранное или информацию о том, досмотрел ли пользователь фильм. Но директор АНО «Информационная культура» Иван Бегтин уверен, компании отчитались лишь о части собираемой информации, и то в общих словах:

«Лента рекомендаций — это лишь один из способов того, как интернет-компании и цифровые корпорации манипулируют потребителем и злоупотребляют собираемыми данными для извлечения большей прибыли. В России регулятор обязал компании раскрывать некоторую информацию. Причем не объясняется, как именно используется информация, что компании очень многие данные собирают из других источников. Они покупают информацию, используют сервисы метрик для отслеживания каждого пользователя».

Массовый сбор пользовательских данных в Евросоюзе, например, вне закона уже несколько лет. Причем касается это в том числе правоохранительных органов и спецслужб, кроме тех случаев, когда речь идет о прямой угрозе нацбезопасности. Летом власти Норвегии запретили соцсетям следить за клиентами в рекламных целях. Компании смогут использовать только общедоступную информацию, которую человек сам указал на своей странице. В России единого мнения по этому вопросу нет, продолжает Иван Бегтин:

«Кроме тех данных, которые непосредственно собираются от вас, есть те, которые о вас создаются, чтобы отнести к определенной категории. Например, добавить пользователя в список людей, которые активны с 14 часов до 4 часов, или тех, кто склонен совершать импульсивные покупки.

Есть много так называемых тегов. Это приводит к тому, что компании могут знать о вас гораздо больше, чем вы сами. Но вам эта информация недоступна. Среди российских компаний позволяют вам хотя бы выгрузить о себе не всю информацию, но хотя бы содержательную, только "Яндекс" и частично "В Контакте". Российские регуляторы не особо заботятся о потребителях и не особо погружаются в реальные проблемы отрасли, которые пытаются регулировать».

В 2022 году Digital Rights Center и Роскомсвобода (иноагент) сообщили, что ни один из крупнейших сервисов рунета не дает возможности пользоваться им полностью анонимно. Из 14 крупнейших сайтов удовлетворительный порог соблюдения цифровых прав перешли только Habr.ru и три проекта «Яндекса».

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