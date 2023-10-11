Голодовка пайщицы снесенной в Геленджике многоэтажки продолжается второй день

В среду, 11 октября, у стен администрации Краснодарского края продолжается второй день голодовки одной из пайщиц 14-этажного дома в Геленджике, снесенного в прошлом году. Об этом рассказала «Ъ-Кубань» сама пайщица Людмила Гуслякова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: «Ъ-Кубань» Фото: «Ъ-Кубань»

«Вчера, в первый день моей голодовки, власти Геленджика и края никаких решений нам не предложили. Сейчас лишь ведутся обсуждения о том, чтобы выплатить пайщикам компенсации. Речь идет о тех суммах, которые мы выплатили во время приобретения квартир в нашем доме. Стоит ли говорить, что сегодня на эти деньги невозможно приобрести никакое жилье»,— комментирует госпожа Гуслякова.

Утром к зданию администрации региона приехали также 15 пайщиков снесенного многоэтажного дома. Пока о голодовке объявила лишь Людмила Гуслякова. В 2011 году она приобрела квартиру в строящемся доме по улице Красногвардейской, 79 в Геленджике. К тому времени объект был построен, 342 семьи даже успели приобрести в нем квартиры.

Однако в ноябре 2013 года Геленджикский городской суд признал объект самостроем по иску территориального управления Росимущества. Тем не менее многие успели даже зарегистрировать в Росреестре право собственности на жилье, а некоторые — пожить в новых квартирах.

В октябре 2022 года дом снесли по решению суда как незаконную постройку.

Во время судебных заседаний выяснилось, что бывший глава Геленджика Виктор Хрестин перевел земельный участок под объектом из категории «научно-исследовательская деятельность» в «многоэтажную жилую застройку». Ранее в департаменте по надзору в строительной сфере края сообщили, что у властей нет правовых механизмов по защите пострадавших от мошенничества граждан.

Подробнее — в материале «Ъ-Кубань» «Бездомные и виноватые».

Тат Гаспарян

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