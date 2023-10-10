Пайщица снесенного 14-этажного дома в Геленджике вновь объявила голодовку

Во вторник, 10 октября, одна из пайщиц многоэтажного дома в Геленджике, который снесли в 2022 году, вновь объявила голодовку у стен администрации Краснодарского края. Об этом рассказала «Ъ-Кубань» сама пайщица Людмила Гуслякова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: «Ъ-Кубань» Фото: «Ъ-Кубань»

«Месяц назад я уже выходила на голодовку, но нашу проблему так и не решили. Сегодня со мной "группа поддержки" — пайщики. Если у меня не хватит сил держать голодовку, меня заменят»,— комментирует госпожа Гуслякова.

Женщина приобрела квартиру в строящемся 14-этажном доме по Красногвардейской улице, 79 в Геленджике в 2011 году. многоэтажный дом был построен, квартиры в нем приобрели 342 семьи.

Однако в ноябре 2013 года Геленджикский городской суд признал объект самостроем по иску территориального управления Росимущества. Тем не менее многие успели даже зарегистрировать в Росреестре право собственности на жилье, а некоторые — пожить в новых квартирах.

По решению суда как незаконная постройка дом снесли в октябре 2022 года.

Во время судебных заседаний выяснилось, что бывший глава Геленджика Виктор Хрестин перевел земельный участок под объектом из категории «научно-исследовательская деятельность» в «многоэтажную жилую застройку». Ранее в департаменте по надзору в строительной сфере края сообщили, что у властей нет правовых механизмов по защите пострадавших от мошенничества граждан.

Подробнее — в материале «Ъ-Кубань» «Бездомные и виноватые».

Тат Гаспарян

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