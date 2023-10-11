Дом, где жил изобретатель Александр Попов, сдадут в аренду в Петербурге

В Санкт-Петербурге по программе «Рубль за метр» сдадут в аренду дом, в котором несколько лет жил изобретатель радио Александр Попов, сообщил вице-губернатор города Валерий Москаленко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Страница вице-губернатора Санкт-Петербурга Валерия Москаленко в соцсети «ВКонтакте» Фото: Страница вице-губернатора Санкт-Петербурга Валерия Москаленко в соцсети «ВКонтакте»

Он указал, что здание относится к объектам культурного наследия регионального значения. Дом возведен в начале XIX века. Русский физик и электротехник проживал там 1895–1901 годы. Здание входит в комплекс, который расположен в Кронштадте на Посадской улице, дом 35, литера А. Торги по этому объекту пройдут 1 ноября в электронном формате.

Также в Петербурге определят арендатора памятника деревянного зодчества в Ломоносове на Еленинской улице, дом 26/13, литера А. Он включен в перечень объектов культурного наследия регионального значения «Жилой дом». По информации Москаленко, здание построили в период конца XIX — начала XX века. Торги проведут 15 ноября в аналогичном формате.

Программа «Рубль за метр» подразумевает, что объект предоставляется в аренду на 49 лет. Сперва здание восстанавливают (на это есть семь лет), после этого арендатор платит 1 рубль за 1 кв. метр площади дома.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что правительство Петербурга с начала 2023 года в рамках торгов сдали в аренду объекты 23 тыс. кв. метров.

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