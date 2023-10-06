С начала года Смольный сдал в аренду 23 тысяч кв. метров недвижимости

В Санкт-Петербурге за первые девять месяцев 2023 года нашли арендаторов на 23 тыс. кв. метров в рамках торгов, такой информацией поделились в пресс-службе городского комитета имущественных отношений.

В общей сложности в Петербурге заключили договоры аренды по 245 объектам нежилого фонда. Поступления в бюджет города по сданной в аренду недвижимости составят порядка 300 млн рублей, подсчитали в Смольном.

«Третий квартал текущего года стал самым продуктивным по числу реализованных лотов: в аренду сдано 106 зданий и помещений. Особо Фонд имущества выделяет сентябрьские аукционы, показавшие высокий интерес предпринимателей к аренде городских объектов»,— содержится в сообщении пресс-службы.

На прошедших в конце сентября торгах наиболее востребованным объектом стало помещение, расположенное на первом этаже дома вблизи станции метро «Горьковская», по адресу Каменноостровский проспект, 9/2, литера А. Им заинтересовались 35 участников торгов. По их окончанию арендная ставка была в 8,4 раза больше первоначальной цены.

Ранее сообщалось, что в Петербурге выставят на торги участок бывшей воинской части на улице Лабораторной.

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