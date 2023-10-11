Утвержден персональный состав реформированного правительства Воронежской области

Персональный состав реформированного правительства Воронежской области утвержден соответствующим указом губернатора Александра Гусева. Документ опубликован на портале правовой информации региона.

В обновленном составе правительства первым заместителем губернатора — руководителем аппарата губернатора и правительства назначен Сергей Трухачев. «Обычным» заместителем главы региона — Дмитрий Маслов. Зампредами облправительства выступают Артем Верховцев, Константин Кузнецов, Виктор Логвинов, Олег Мосолов, Александр Попов и Владимир Попов.

Членами правительства региона названы Даниил Кустов (министр экономического развития), Максим Оськин (министр дорожной деятельности), Надежда Сафонова (исполняющая обязанности министра финансов), Ольга Сергеева (министр социальной защиты), Павел Толстых (руководитель управления делами) и Игорь Лотков (руководитель секретариата губернатора).

Ранее стало известно, что в правительстве Воронежской области появятся 24 министерства. 22 из них представляют собой переименованные департаменты (20) и управления (два). Еще две структуры вводятся впервые: министерство региональной безопасности и министерство внутренней политики.

Подробнее об изменении структуры правительства Воронежской области — в материале «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова

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