В реформированном правительстве Воронежской области появятся две новые структуры

Министерство региональной безопасности и министерство внутренней политики создадут (в качестве новых, а не переименованных исполнительных органов) в обновленном правительстве Воронежской области. Это следует из указа губернатора Александра Гусева.

Согласно документу, министерству региональной безопасности передадут функции и полномочия упраздняемых управления по взаимодействию с административными и военными органами, управления по координации деятельности по противодействию терроризму, отдела организации и планирования территориальной обороны. Также оно будет отвечать за увековечивание памяти погибших при защите Отечества вместо департамента по развитию муниципальных образований. Кроме того, департамент промышленности и транспорта передаст новой структуре полномочия и функции по координации и регулированию деятельности в сфере защиты населения и территорий от ЧС муниципального и регионального характера, обеспечения пожарной безопасности, организации мероприятий по гражданской обороне, деятельности аварийно-спасательных служб и формирований, поиска и спасения людей на водных объектах, а также по осуществлению надзора за работой органов местного самоуправления по защите населения от ЧС.

Министерство внутренней политики получит функции и полномочия упраздняемого управления региональной политики, а также будет отвечать за развитие и совершенствование инфраструктуры региональных СМИ вместо управления делами.

20 областных департаментов и два управления переименовываются в соответствующие министерства. Между ними перераспределены некоторые полномочия.

Кроме того, ликвидируется представительство региона при федеральных органах власти — функции и полномочия по обеспечению взаимодействия губернатора с федеральными властями передаются управлению делами Воронежской области.

Руководители исполнительных органов должны внести изменения в правовые акты до 25 декабря.

Напомним, в обновленной структуре правительства региона появилась должность первого заместителя губернатора — им стал Сергей Трухачев. «Обычным» заместителем назначен курирующий региональную политику Дмитрий Маслов.

Какие задачи стоят перед реформированным правительством на ближайшие месяцы — в материале «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова

Читайте нас в Telegram и во ВКонтакте