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Коммерсантъ FM
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«Релокант — это уже подозрительно»

Дмитрий Дризе — о перспективах возвращения уехавших россиян

Вячеслав Володин подверг резкой критике так называемых релокантов. По словам спикера Госдумы, неприятности ожидают, в частности, тех, кто симпатизировал Украине и желал ей победы. Одновременно парламентарии Татарстана предложили изменить законодательство так, чтобы привлекать к ответственности тех, кто находится за рубежом и дискредитирует Россию и ее вооруженные силы. Законопроект в скором времени может быть внесен в нижнюю палату. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе опасается, что на родину никто в итоге так и не вернется.

Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

После начала войны на Ближнем Востоке Дмитрия Пескова спросили, могут ли так называемые релоканты — то есть граждане по тем или иным причинам покинувшие страну — без опасений вернуться домой. Пресс-секретарь президента России удивился, как родина может угрожать.

Почему релокантам грозят удаленными штрафами

Не успело общество все это осмыслить, как председатель Госдумы Вячеслав Володин недвусмысленно дал понять, что релокантам лучше не возвращаться. Не всем, конечно, а тем, кто поддерживал нацистский киевский режим, призывал к санкциям против российских физических и юридических лиц, радовался террористическим атакам на регионы РФ — вот всем им за «подлые поступки» обеспечен Магадан.

Здесь все-таки нужно сделать небольшую ремарку: дело в том, что в Уголовном кодексе нет понятия «подлые поступки». И как с точки зрения права понимать «радость от террористических атак»? Поди пойми, может быть, так хорошо человеку было за рубежом, вот он и возрадовался. А Украину к этому привязать особого труда не составит. Особенно при желании. Да и вообще сейчас не время для радости. Впрочем, за это пока не наказывают.

И вот очередное совпадение: чуткие парламентарии из Татарстана обнаружили пробелы в законодательстве. Расплодилась за рубежом «пятая колонна», некоторые туда выехали, переродилась, злоупотребляют свободой слова, а меры профилактического воздействия к ним не применить. Нужно все это исправлять. Прописать в законе, и наказывать тех, кто клевещет.

Какова позиция Кремля относительно релокантов

Законопроект сейчас проходит экспертизу и, видимо, скоро поступит в Госдуму с большой перспективой принятия. Как все это будет выглядеть, кого накажут, в общих чертах описал Вячеслав Викторович. Не совсем понятно, зачем нужен еще один закон, поскольку российский гражданин таковым остается вне зависимости от места нахождения, и привлечь его заочно никакой проблемы не составляет, равно как и активы арестовать в качестве обеспечительной меры.

Чем все это чревато, догадаться нетрудно. Мало кто в итоге захочет вернуться. Потому что риски возрастают. Радовался или печалился, релокант — это уже подозрительно. Иной скажет: я тихо сидел, ничего не говорил. Нет, дорогой товарищ, у нас насчет этого другие сведения. Были грешки — пьянил тебя воздух свободы, позволял ты себе лишнего. И даже сам не заметил.

Вячеслав Володин: поддерживающих Украину релокантов в случае возвращения ждет Магадан

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За языком следить нужно не только дома. Именно такой сигнал здесь и читается. А что касается кадровых потерь, дефицита айтишников, видно, соответствующие угрозы сильно преувеличены. И без релокантов справимся.

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