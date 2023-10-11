«Релокант — это уже подозрительно»

Вячеслав Володин подверг резкой критике так называемых релокантов. По словам спикера Госдумы, неприятности ожидают, в частности, тех, кто симпатизировал Украине и желал ей победы. Одновременно парламентарии Татарстана предложили изменить законодательство так, чтобы привлекать к ответственности тех, кто находится за рубежом и дискредитирует Россию и ее вооруженные силы. Законопроект в скором времени может быть внесен в нижнюю палату. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе опасается, что на родину никто в итоге так и не вернется.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

После начала войны на Ближнем Востоке Дмитрия Пескова спросили, могут ли так называемые релоканты — то есть граждане по тем или иным причинам покинувшие страну — без опасений вернуться домой. Пресс-секретарь президента России удивился, как родина может угрожать.

Не успело общество все это осмыслить, как председатель Госдумы Вячеслав Володин недвусмысленно дал понять, что релокантам лучше не возвращаться. Не всем, конечно, а тем, кто поддерживал нацистский киевский режим, призывал к санкциям против российских физических и юридических лиц, радовался террористическим атакам на регионы РФ — вот всем им за «подлые поступки» обеспечен Магадан.

Здесь все-таки нужно сделать небольшую ремарку: дело в том, что в Уголовном кодексе нет понятия «подлые поступки». И как с точки зрения права понимать «радость от террористических атак»? Поди пойми, может быть, так хорошо человеку было за рубежом, вот он и возрадовался. А Украину к этому привязать особого труда не составит. Особенно при желании. Да и вообще сейчас не время для радости. Впрочем, за это пока не наказывают.

И вот очередное совпадение: чуткие парламентарии из Татарстана обнаружили пробелы в законодательстве. Расплодилась за рубежом «пятая колонна», некоторые туда выехали, переродилась, злоупотребляют свободой слова, а меры профилактического воздействия к ним не применить. Нужно все это исправлять. Прописать в законе, и наказывать тех, кто клевещет.

Законопроект сейчас проходит экспертизу и, видимо, скоро поступит в Госдуму с большой перспективой принятия. Как все это будет выглядеть, кого накажут, в общих чертах описал Вячеслав Викторович. Не совсем понятно, зачем нужен еще один закон, поскольку российский гражданин таковым остается вне зависимости от места нахождения, и привлечь его заочно никакой проблемы не составляет, равно как и активы арестовать в качестве обеспечительной меры.

Чем все это чревато, догадаться нетрудно. Мало кто в итоге захочет вернуться. Потому что риски возрастают. Радовался или печалился, релокант — это уже подозрительно. Иной скажет: я тихо сидел, ничего не говорил. Нет, дорогой товарищ, у нас насчет этого другие сведения. Были грешки — пьянил тебя воздух свободы, позволял ты себе лишнего. И даже сам не заметил.

За языком следить нужно не только дома. Именно такой сигнал здесь и читается. А что касается кадровых потерь, дефицита айтишников, видно, соответствующие угрозы сильно преувеличены. И без релокантов справимся.

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