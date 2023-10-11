Компания Sony представила новое поколение игровой консоли PlayStation 5, которое является модернизированным вариантом оригинальной приставки.

Новинка фактически представляет собой прежнюю версию Slim, но с переработанным дизайном. Внешне новое поколение отличается «раздельными» панелями боковой облицовки в глянцевом и матовом оформлении, уменьшенным объемом и сниженной массой.

Вместе с новой PlayStation 5 был представлен Ultra HD Blu-Ray Disc Drive — внешний дисковод для консоли Digital Edition, лишенной дисковода. За счет опционального оборудования версию Digital Edition можно превратить в «базовую» модификацию приставки. Технически консоли не изменились, и единственным отличием новой PlayStation 5 стал SSD-накопитель на 1 Тб.

Продажи новой Sony PlayStation 5 в США начнутся в ноябре, а позднее приставка появится на других рынках. Стоимость консоли составит от $500 за базовую версию и от $450 за версию Digital Edition, а внешний дисковод оценивается в $80.

Максим Вершинин