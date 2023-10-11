В Афганистане произошло землетрясение магнитудой 6,3

На западе Афганистана произошло землетрясение магнитудой 6,3, следует из данных Европейско-средиземноморского сейсмологического центра. В результате двух землетрясений, произошедших в Афганистане 7 октября, погибли свыше 2 тыс. человек.

Эпицентр подземных толчков располагался в 34 км к северо-западу от города Герат с населением примерно 272 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 10 км. Позднее сейсмологический центр сообщил о еще одном землетрясении магнитудой 5. Оно произошло в 28 км от Герата.

Два землетрясения (магнитудой 6,3) 7 октября также произошли на западе страны. В результате оказались ранены свыше 9 тыс. человек, разрушены более 1 тыс. домов. Основной ущерб зафиксирован в четырех деревнях в районе Зенда Джан в Герате.

Лусине Баласян