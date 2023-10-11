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В Афганистане произошло землетрясение магнитудой 6,3

На западе Афганистана произошло землетрясение магнитудой 6,3, следует из данных Европейско-средиземноморского сейсмологического центра. В результате двух землетрясений, произошедших в Афганистане 7 октября, погибли свыше 2 тыс. человек.

Эпицентр подземных толчков располагался в 34 км к северо-западу от города Герат с населением примерно 272 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 10 км. Позднее сейсмологический центр сообщил о еще одном землетрясении магнитудой 5. Оно произошло в 28 км от Герата.

Два землетрясения (магнитудой 6,3) 7 октября также произошли на западе страны. В результате оказались ранены свыше 9 тыс. человек, разрушены более 1 тыс. домов. Основной ущерб зафиксирован в четырех деревнях в районе Зенда Джан в Герате.

Лусине Баласян

Фотогалерея

Землетрясение в Афганистане

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По данным Геологической службы США (USGS), основной ущерб от землетрясений понесли четыре деревни в районе Зенда Джан в провинции Герат&lt;br> На фото: реакция местных жителей на последствия землетрясения

По данным Геологической службы США (USGS), основной ущерб от землетрясений понесли четыре деревни в районе Зенда Джан в провинции Герат
На фото: реакция местных жителей на последствия землетрясения

Фото: Reuters / Stringer

Из-за разрушений в Герате отключилась телефонная связь

Из-за разрушений в Герате отключилась телефонная связь

Фото: Reuters / Stringer

Местные жители ищут выживших среди обломков домов

Местные жители ищут выживших среди обломков домов

Фото: Reuters / Stringer

Похороны жертв

Похороны жертв

Фото: Omid Haqjoo / AP

Мужчина среди развалин дома

Мужчина среди развалин дома

Фото: Omid Haqjoo / AP

Погибшие были доставлены в больницы и на территории военных баз&lt;br> Похороны жертв землетрясения

Погибшие были доставлены в больницы и на территории военных баз
Похороны жертв землетрясения

Фото: Omid Haqjoo / AP

Местные жители ищут жертв после землетрясения

Местные жители ищут жертв после землетрясения

Фото: Omid Haqjoo / AP

Мужчина с телом своего погибшего ребенка

Мужчина с телом своего погибшего ребенка

Фото: Reuters / Stringer NO RESALES. NO ARCHIVES

Всего в провинции Герат пострадали шесть деревень, сотни жителей находятся под обломками

Всего в провинции Герат пострадали шесть деревень, сотни жителей находятся под обломками

Фото: Reuters / Stringer

Местные жители копают могилы для жертв

Местные жители копают могилы для жертв

Фото: Reuters / Stringer NO RESALES. NO ARCHIVES

Пострадавшего от землетрясения несут на носилках в больницу

Пострадавшего от землетрясения несут на носилках в больницу

Фото: Reuters / Ali Khara

Афганец в больнице Герат

Афганец в больнице Герат

Фото: Reuters / Ali Khara

Медики оказывают помощь пострадавшим афганцам

Медики оказывают помощь пострадавшим афганцам

Фото: Reuters / Ali Khara

Пострадавшие от землетрясения жители провинции Герат

Пострадавшие от землетрясения жители провинции Герат

Фото: Reuters / Ali Khara

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По данным Геологической службы США (USGS), основной ущерб от землетрясений понесли четыре деревни в районе Зенда Джан в провинции Герат
На фото: реакция местных жителей на последствия землетрясения

Фото: Reuters / Stringer

Из-за разрушений в Герате отключилась телефонная связь

Фото: Reuters / Stringer

Местные жители ищут выживших среди обломков домов

Фото: Reuters / Stringer

Похороны жертв

Фото: Omid Haqjoo / AP

Мужчина среди развалин дома

Фото: Omid Haqjoo / AP

Погибшие были доставлены в больницы и на территории военных баз
Похороны жертв землетрясения

Фото: Omid Haqjoo / AP

Местные жители ищут жертв после землетрясения

Фото: Omid Haqjoo / AP

Мужчина с телом своего погибшего ребенка

Фото: Reuters / Stringer NO RESALES. NO ARCHIVES

Всего в провинции Герат пострадали шесть деревень, сотни жителей находятся под обломками

Фото: Reuters / Stringer

Местные жители копают могилы для жертв

Фото: Reuters / Stringer NO RESALES. NO ARCHIVES

Пострадавшего от землетрясения несут на носилках в больницу

Фото: Reuters / Ali Khara

Афганец в больнице Герат

Фото: Reuters / Ali Khara

Медики оказывают помощь пострадавшим афганцам

Фото: Reuters / Ali Khara

Пострадавшие от землетрясения жители провинции Герат

Фото: Reuters / Ali Khara

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