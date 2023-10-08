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Коммерсантъ FM
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В Афганистане из-за землетрясений погибли более 2 тыс. человек

В результате землетрясений в Афганистане погибло более 2 тыс. человек, сообщило агентство Associated Press со ссылкой на представителя правительства Талибана (движение «Талибан» запрещено в России). По данным Reuters, погибли 2053 человека, ранены 9240 человек, разрушены 1329 домов.

Ранее сегодня, 8 октября, Reuters сообщало со ссылкой на данные Красного Полумесяца, что число жертв составляло 500. По данным агентства, погибшие доставлены в больницы в провинции Герат. Департамент здравоохранения Герата не может подтвердить количество погибших, поскольку тела доставлены в разные медицинские учреждения, в том числе на территории военных баз.

Вчера, 7 октября, на западе Афганистана произошло два землетрясения магнитудой 6,3. По данным Геологической службы США (USGS), основной ущерб от землетрясений в первый день понесли четыре деревни в районе Зенда Джан в провинции Герат. По данным AP, в настоящее время в провинции пострадали шесть деревень, сотни жителей находятся под обломками.

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