В результате двух землетрясений в Афганистане погибло около 120 человек

На западе Афганистана произошло два землетрясения магнитудой 6,3, сообщает Associated Press со ссылкой на афганское управление по чрезвычайным ситуациям. По последним данным, погибло «примерно 120 человек», более тысячи получили ранения, сообщает AFP со ссылкой на главу управления по борьбе со стихийными действиями провинции Герат Мосу Ашари.

По информации AP, основной ущерб от землетрясений понесли четыре деревни в районе Зенда Джан в провинции Герат. Житель города Герат Абдула Шакор Самади заявил агентству, что в городе произошло по меньшей мере пять толчков. Из-за разрушений в Герате отключилась телефонная связь, сообщает AP.

Правительство талибов (движение «Талибан» запрещено в России) призвало местные организации как можно скорее прибыть в пострадавшие районы для оказания помощи. Они также попросили богатых соотечественников оказать любое возможное содействие и помощь пострадавшим, передает агентство.

Эрдни Кагалтынов