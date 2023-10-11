Конгрессмену Сантосу предъявили новые обвинения в краже денег с карт спонсоров

Федеральные прокуроры CША выдвинули дополнительные обвинения в отношении республиканца Джорджа Сантоса, конгрессмена от штата Нью-Йорк. Как сообщил американский Минюст, он обвиняется в краже средств с кредитных карт спонсоров предвыборной кампании.

По данным Минюста США, в период с декабря 2021-го по август 2022-го Джордж Сантос «неоднократно» снимал деньги с карт спонсоров «без их согласия», а украденные средства переводил на счета своей предвыборной компании и на собственный банковский счет. При этом он фальсифицировал несколько подобных транзакций, утверждая, что средства направили его родственники или партнеры.

В общей сложности Джорджу Сантосу предъявлены обвинения по 23 пунктам. Среди них: мошенничество, кража личных данных, предоставление ложных данных в Федеральную избирательную комиссию, отмывание денег. Судебное слушание назначено на 27 октября.

10 мая Джорджа Сантоса задержали по обвинению в 13 пунктах. В числе прочего, по данным следствия, Джордж Сантос использовал средства, полученные на свою предвыборную кампанию, в личных целях, а также получал пособие по безработице, будучи на самом деле трудоустроенным. Кроме того, он сообщал ложные сведения о своих доходах, активах и долгах Палате представителей.

В 2022 году The New York Times опубликовала расследование, где сообщалось, что Джордж Сантос во время предвыборной кампании выдумал факты своей биографии. Так, по его собственным словам, он обучался в колледже Баруха и стажировался в Университете Нью-Йорка, работал в Citigroup и Goldman Sachs. Когда эти факты не подтвердились, он заявил, что «приукрасил факты» и «плохо подобрал слова».

Лусине Баласян