Число пострадавших жителей Израиля превысило 2,8 тыс.

Число жителей Израиля, пострадавших в результате военного конфликта с палестинским движением «Хамас», достигло 2806 человек. Из них 535 остаются в больницах, 106 — в тяжелом или критическом состоянии, сообщает газета Haaretz со ссылкой на израильский Минздрав. Посол Израиля в ООН Гилад Эрдан заявил, что в секторе Газа удерживаются от 100 до 150 израильтян.

Война между Израилем и движением «Хамас» началась с обстрела израильской территории сотнями ракет рано утром 7 октября. Со стороны Израиля погибли более 900 человек, Палестина сообщала о 700 жертвах. «Хамас» не раскрывает данные о количестве и гражданстве заложников. Сегодня, 10 октября, израильская армия сказала, что взяла под контроль границу. Армия страны проводит широкомасштабный удар по сектору Газа.

О конфликте читайте в материале «Ъ» «Палестинский вопрос дошел до точки».

Лаура Кеффер