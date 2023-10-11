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Коммерсантъ FM
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Чисто для приличия

В Ярославской области хотят ввести награду за сообщения о плевках и других мелких правонарушениях

Власти Ярославской области намерены ввести вознаграждения для «неравнодушных граждан», сообщивших о ряде административных правонарушений. Речь, например, идет о плевках в общественных местах, штрафы за которые в размере 1,5 тыс. руб. местный парламент ввел минувшим летом. Автор сообщения в уполномоченные органы, которое приведет к наказанию нарушителя, сможет получить 70% от суммы взысканного штрафа. Чиновники уверяют, что это позволит сделать регион чище и комфортнее. Скептики называют инициативу глупостью и «перегибом».

Фото: Александр Петросян, Коммерсантъ

Фото: Александр Петросян, Коммерсантъ

Проект постановления правительства Ярославской области, утверждающий порядок вознаграждения за сообщения о ряде административных правонарушений, обнародован на региональном портале органов власти. Документ предполагает, что плату смогут получить граждане, сообщившие об административных правонарушениях по трем статьям областного КоАП: отправление естественных потребностей и плевки в общественных местах, нарушение порядка размещения наружной информации и выбрасывание мусора вне урн и контейнеров.

Отметим, наказание за плевки в общественных местах региональные парламентарии по предложению губернатора Михаила Евраева ввели в июне 2023 года. Штрафовать за это начали только осенью, к настоящему моменту оштрафованы 16 человек. Санкция составляет 1,5 тыс. руб.

Поощрение в виде 70% от суммы взысканного штрафа предлагается «в целях стимулирования граждан информировать органы, уполномоченные рассматривать дела об административных правонарушениях». Чтобы получить свою долю штрафа, автор должен снять фото или видео правонарушения и обратиться в уполномоченный орган. Анонимки приниматься не будут: автор должен указать свои данные, а также время, место и характер нарушения.

«Мы хотим вовлечь неравнодушных жителей региона в процесс контроля за общественным порядком, чтобы сделать нашу область чище, комфортнее и более благоустроенной для всех ярославцев,— объяснила зампред регионального правительства Татьяна Потемкина.— Чем больше людей будут следить за соблюдением закона, тем меньше будут его нарушать. И речь идет не только о плевках, но и о расклейке объявлений, выбросе мусора и других правонарушениях. А иначе вандалы и дальше будут чувствовать себя безнаказанными».

«Общество созрело для того, чтобы делать город лучше, чище и уютнее,— поддержал заместитель председателя муниципалитета Ярославля, глава комиссии по законности областного парламента Олег Ненилин.— Вопрос вознаграждения — вопрос дополнительного стимула, пройти мимо или проявить свою гражданскую позицию. У людей будет понимание, что, если он проявит свою позицию, он еще и получит вознаграждение. Абсолютно трезвая, здравая идея, надо посмотреть, как она будет реализовываться на практике». Олег Ненилин считает, что идея сработает, если авторы придумают удобный интерфейс для передачи сообщений о нарушениях общественного порядка. Он считает, что делать это нужно через мобильное приложение — по примеру Москвы. В столице, напомним, действует приложение «Помощник Москвы», функционал которого позволяет гражданам, в частности, фиксировать транспортные средства, запаркованные под запрещающими знаками или на газонах (с рассылкой штрафов от Московской административной дорожной инспекции).

Депутат Ярославской областной думы Василий Бобков, однако, считает идею «перегибом»: «Как ветеран МВД и милиционер считаю, что по тяжким преступлениям такое поощрение должно быть. А по административным? У кого-то больные почки, и он вынужден отправить естественные надобности. Или у человека насморк, и он вынужден сплюнуть где-то на газон, и мы будем его снимать на видео?» Господин Бобков назвал инициативу «глупостью» и предположил, что «правоохранительные органы будут завалены непонятными сигналами и сообщениями».

По словам зампреда правительства Ярославской области Татьяны Потемкиной, проект постановления о введении награды еще может быть скорректирован. Документ предстоит утвердить губернатору Михаилу Евраеву. Однако региональные власти уже просят жителей присылать фото и видео нарушителей. «Проявить свою гражданскую позицию можно и сейчас, не дожидаясь введения поощрения»,— сказала Татьяна Потемкина.

Антон Голицын, Ярославль

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