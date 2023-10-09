Ярославское правительство просит сообщать о плевках не дожидаясь вознаграждения

В правительстве Ярославской области призвали не дожидаться введения поощрений и уже сейчас сообщать об административных нарушениях. Направлять соответствующую информацию предлагают на почту инспекции административно-технического надзора

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Правительство Ярославской области Фото: Правительство Ярославской области

«Ъ-Ярославль» сообщал, что в регионе планируется принять документ, который позволит жителям получать выплаты за сообщения об антиобщественном поведении, таком как плевки, отправление естественных нужд, выброс мусора и незаконная расклейка объявлений. Вознаграждение планируется выплачивать за помощь в выявлении нарушений по трем статьям областного КоАП: отправление естественных надобностей, плевание в общественных местах; нарушение порядка размещения наружной информации; сброс, складирование мусора вне контейнеров, бункеров, урн. Размер денежного вознаграждения составит 70% от суммы, взысканной по постановлению об административном правонарушении.

Зампред правительства Татьяна Потемкина пояснила, что новое постановление поможет навести порядок в регионе, но призвала уже сейчас докладывать о зафиксированных нарушениях. «Проявить свою гражданскую позицию можно и сейчас, не дожидаясь введения поощрения. Все фото - видеоматерилы, которые содержат информацию о каких-либо нарушениях присылать на почту gostehnadzor@yarregion.ru»,— сказал госпожа Потемкина.

Она пояснила, что проект постановления может измениться, но главной его целью является —вовлечение «неравнодушных жителей региона в процесс контроля за общественным порядком». По мнению зампреда, это позволит сделать область более благоустроенной и комфортной.

«Чем больше людей будут следить за соблюдением закона, тем меньше будут его нарушать. И речь идет не только о плевках, но и расклейке объявлений, выбросе мусора и других правонарушениях. А иначе вандалы и дальше будут чувствовать себя безнаказанными»,— сказала Татьяна Потемкина.

Она напомнила о случае в Рыбинске: вандалы разрисовали 20 фасадов зданий, шесть из которых — объекты культурного наследия. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Вандализм», нарушителям грозит до трех лет лишения свободы. Госпожа Потемкина отметила, что виновных все равно найдут, но было бы быстрее, если кто-то из жителей зафиксировал нарушения на камеры и прислал в правоохранительные органы.

Алла Чижова