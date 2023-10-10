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Коммерсантъ FM
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Минцифры: «Яндекс» не подавал заявок на продажу российских активов

Глава Минцифры Максут Шадаев сообщил, что головная компания «Яндекса» — Yandex N.V. — не подавала пакет документов на продажу российских активов. В правительственную комиссию по иностранным инвестициям поступал лишь запрос на внутригрупповую реструктуризацию.

«Материалы не были внесены на выкуп у Yandex N.V. российских активов, не было материалов. Был запрос на внутригрупповую реструктуризацию, но не было пакета на продажу иностранными инвесторами кому-то российских активов»,— сказал господин Шадаев (цитата по «Интерфаксу»).

25 ноября 2022 года Yandex N.V. объявила о планах выделить российский бизнес в отдельную структуру, выйти из числа ее владельцев, сменить название и заниматься несколькими направлениями, в том числе автономными автомобилями. По состоянию на 10 октября 2023 года заявленные планы исполнены не были.

Как сообщило издание Frank Media и подтвердили источники «Ъ», согласование сделки было приостановлено примерно на полтора месяца после того, как 10 августа с заявлением против спецоперации РФ на Украине выступил сооснователь «Яндекса» Аркадий Волож. Приостановить сделку предложил Максут Шадаев. После высказывания господина Воложа сумма причитающихся Yandex N.V выплат снизилась втрое — с почти $250 млн до $70–80 млн (разница более чем в $150 млн).

Подробнее — в материале «Ъ» «Владелец ''Яндекса'' ответит за слова».

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