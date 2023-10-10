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Коммерсантъ FM
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Turkish Airlines и Pegasus приостановили полеты в Израиль

Авиакомпания Turkish Airlines приостановила выполнение рейсов в Израиль, сообщил вице-президент перевозчика по связям с общественностью Яхья Устюн. Также о приостановке выполнения рейсов в Израиль сообщила другая турецкая авиакомпания — Pegasus.

«Из-за ситуации в Израиле мы приостанавливаем полеты Turkish Airlines в Израиль до следующего извещения»,— написал Яхья Устюн на своей странице в соцсети X. Он отметил, что клиенты компании, купившие билеты на рейсы Turkish Airlines, могут улететь в Израиль другими турецкими авиакомпаниями, которые продолжают летать в страну.

В заявлении Pegasus в соцсети X отмечается, что полеты компании в израильские аэропорты приостановлены на неопределенный срок «из-за текущей ситуации». Ранее на фоне обострения палестино-израильского конфликта полеты в Израиль приостановили авиакомпании American Airlines, Air Canada, Air India, Air France, Air Malta, Finnair, Lufthansa, Austrian Airlines, Swiss International Airlines, Korean Air, Norwegian Air и Brussels Airlines.

О том, как война в Израиле и секторе Газа повлияла на авиасообщение,— в материале «Ъ» «Небо затянуло рисками».

Александр Кислов

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