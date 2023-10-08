Небо затянуло рисками

В результате военных действий в Израиле многие авиакомпании отменили рейсы в страну, в том числе российская Red Wings. Второй перевозчик, выполнявший прямые полеты из России — «Азимут»,— пока оставил дневные рейсы в Тель-Авив из Сочи и Минвод, но их продолжение зависит от того, удастся ли найти решение по страховкам самолетов с учетом военных рисков. Росавиация запретила ночные рейсы в Израиль. Израильская EL AL продолжает полеты, в том числе в Москву, предлагая пассажирам бесплатный обмен или перенос вылета при желании. Основной аэропорт страны Бен-Гурион функционирует, хотя около трети рейсов 8 октября были отменены или задержаны.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ronen Zvulun/File Photo, Reuters Фото: Ronen Zvulun/File Photo, Reuters

Опрошенные “Ъ” эксперты рассчитывают, что в течение недели станет понятно, возобновятся ли в Израиль рейсы крупных авиакомпаний, перестраховавших военные риски, и потребуется ли гражданам других стран эвакуационный вывоз. Крупнейшие международные авиакомпании отменили десятки перелетов в страну, после того как 7 октября боевики «Хамаса» атаковали израильские города. Израиль с 8 октября официально находится в состоянии войны.

Одной из первых о сокращении полетов из Франкфурта объявила Lufthansa. В тот же день со ссылкой на введенные авиарегуляторами ограничения об приостановке рейсов сообщили Swiss Air, Austrian Airlines, Turkish Airlines, LOT, Wizz Air, Air Baltic, United Airlines. Среди отмененных на табло прибытия аэропорта Бен-Гурион также рейсы American Airlines, Air France, Emirates, Ryanair и Aegean Airlines. Чуть позже об отмене рейсов сообщили Iberia и ITA Аirways, а также Aegean и Air India. Большинство авиакомпаний указали, что приостанавливают полеты на несколько дней или до дальнейших распоряжений местных властей.

Из 85 рейсов, запланированных на вылет из аэропорта Бен-Гурион с полудня до 18:00 8 октября, на момент публикации 35 были отменены или задержаны. При этом Emirates и Flydubai вылетели в Дубай, Pegasus — в Измир и Бодрум, греческая Blue Bird Airways и Cyprus Airways — в Ларнаку (Кипр). Air Serbia без задержек вылетела в Рим. Национальный израильский перевозчик EL AL продолжает летать по всем направлениям, в том числе в Москву, без изменений в расписании. При этом пассажирам, желающим воздержаться от полетов, предложили безвозмездно перенести даты или обменять билеты на ваучеры.

С 18:00 до 0:00 воскресенья в расписании числилось 55 рейсов из Тель-Авива, из них отменены — 17. На 9 октября табло вылета доступно до 6:00: из 35 рейсов отменено 7. Аэропорт, по данным СМИ, работает штатно, несмотря на очереди на въезде из-за усиленного досмотра и скопления пассажиров в терминалах.

Напрямую из РФ в Израиль с 2022 года летали две российские авиакомпании: «Азимут» и Red Wings.

Последняя вечером в субботу перенесла рейсы Сочи—Тель-Авив и Тель-Авив—Сочи с 8 на 9 октября. Тогда же Росавиация запретила ночные вылеты в Израиль с 3:00 мск «до особых распоряжений». При этом ежедневные рейсы «Азимута» из Тель-Авива в Минводы пока сохраняются в продаже: на момент публикации билеты на 9 октября начинались от 158 тыс. руб., на 15 октября — от 18 тыс. Рейсы в Сочи на 9 октября — от 97 тыс. руб., на 11 октября — от 50 тыс., на 13 октября — от 20 тыс. В продаже на 9 октября также оставались рейсы из Сочи в Тель-Авив с прибытием в 7:55 от 26 тыс. руб. и из Минвод с прибытием в 7:45 от 81 тыс. руб. На сайте не было уведомлений об отмене или переносе рейсов.

Глава совета директоров «Азимута» Павел Удод сообщил “Ъ”, что перевозчик обратился в Росавиацию с просьбой скорректировать запрет на ночные перелеты с разрешением более ранних утренних прибытий.

Решение о корректировке расписания и сохранении рейсов будет приниматься после консультаций в том числе с юристами авиакомпании, уточнил он. Страховые компании запрещают перевозчикам полеты в зоны боевых действий со стандартным полисом и требуют включения в него покрытия военных рисков.

В течение ближайшей недели должно проясниться, сможет ли кто-то из международных авиаперевозчиков договориться со страховщиками на приемлемых условиях, отмечает директор Friendly Avia Support Александр Ланецкий. «Ставки за военные риски могут достигать и $1 млн за рейс, тогда как рост страховки даже до десятков тысяч долларов может сделать рейс нерентабельным»,— поясняет он. Если гражданские перелеты полностью прекратятся, уточняет он, останутся эвакуационные рейсы. Так, власти Польши уже объявили, что направят в Израиль военные транспортные самолеты для эвакуации своих граждан. По экспертным оценкам, как минимум четверть населения Израиля имеет паспорта других государств, на первом месте — США, на втором — РФ, отмечает господин Ланецкий: «Вопрос вывозных рейсов при необходимости так или иначе будет решаться усилиями иностранных государств». Еще один собеседник в экспертном сообществе предполагает, что «при условии прекращения обстрелов израильской территории с высокой вероятностью, несмотря на шок минувших дней, полного прекращения авиасообщения не произойдет».

По данным израильских СМИ, только в 2022 году в страну репатриировалось более 37 тыс. граждан РФ. Точную численность россиян в Израиле в МИД РФ пока не называли. Самый быстрый способ добраться из Тель-Авива в Москву 9 и 10 октября, по данным агрегаторов, предлагала Uzbekistan Airways — 11-часовой маршрут с пересадкой в Ташкенте. Перелет EL AL c пересадкой в Дубае на рейс Flydubai будет стоить 77 тыс. и займет тоже 11 часов. Стыковочный рейс Pegasus с пересадкой в Бодруме на «Победу» 10 октября обойдется в 38 тыс., но займет почти сутки. Цены приведены без багажа.

В Минэкономики 8 октября рекомендовали россиянам воздержаться от поездок в Израиль, а туроператорам — приостановить продажу туров. По данным погранслужбы ФСБ, за первое полугодие 2023 года россияне совершили в страну 59,8 тыс. поездок. По оценкам Ассоциации туроператоров России (АТОР), в Израиле сейчас около 100 организованных туристов из РФ. Число самостоятельных путешественников может достигать нескольких тысяч человек, полагает вице-президент АТОР Артур Мурадян. По подсчетам вице-президента Российского союза туриндустрии Дмитрия Горина, операторы реализовали в страну еще около 1 тыс. туров, ситуация с отменой которых решается в индивидуальном порядке. После официальной рекомендации российских властей речь должна идти о выплате стопроцентной компенсации, предполагает он. Отдельные вывозные рейсы для туристов, по мнению господина Мурадяна, пока не требуются, так как полетные программы коммерческих авиакомпаний полностью не прекращены.

Айгуль Абдуллина, Александра Мерцалова