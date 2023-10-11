Лекарства разобрали по пунктам

Минпромторг во вторник обнародовал проект плана мероприятий по реализации Стратегии развития фармацевтической промышленности, одной из целей которой является увеличение доли отечественных компаний на лекарственном рынке. Документ содержит около пятидесяти как новых, так и уже известных мер: от улучшения регуляторной базы и создания налоговых режимов для трансфера технологий до финансовой поддержки разработки лекарств и возвращения производителям части стоимости экспортируемых препаратов. Фармкомпании оценивают план позитивно, но не уверены, что все меры могут быть исполнены в назначенные сроки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Минпромторге полагают, что российская фармотрасль вырастет за счет локализации и выхода на экспортные рынки (на фото — заместитель главы ведомства Екатерина Приезжева)

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ В Минпромторге полагают, что российская фармотрасль вырастет за счет локализации и выхода на экспортные рынки (на фото — заместитель главы ведомства Екатерина Приезжева)

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Проект плана мероприятий по реализации Стратегии развития фармпромышленности РФ на период до 2030 года Минпромторг представил вчера на форуме «Биотехмед». Напомним, сама стратегия была утверждена весной этого года. Среди ее целей — увеличение до 2030 года объема рынка лекарств с 2,2 трлн до 3,7 трлн руб., доли российских препаратов — с 35,9% до 42,6% (в денежном выражении), экспорта — с $1,26 млрд до $3,4 млрд, доли препаратов, которые производятся в рамках полного цикла и входят в перечень стратегически важных,— с 67% до 80% (подробнее см. “Ъ” от 4 апреля).

План реализации этой стратегии состоит из 47 пунктов, объединенных в семь разделов. Заместитель главы Минпромторга Екатерина Приезжева пояснила, что при подготовке проекта ведомство активно консультировалось с отраслевым сообществом. До конца ноября Минпромторг собирает на план отзывы министерств — внести его в правительство планируется до 7 декабря. Пока проект описывает мероприятия со сроком запуска до 2026 года, более поздние меры будут сформулированы после выполнения его первой части.

В части нормативного регулирования рынка предполагаются усилия по совершенствованию регистрации препаратов и фармакологического надзора, по оптимизации процедур лицензирования и внедрению практики научного консультирования при разработке лекарств. Отдельный раздел описывает способы предоставления приоритета на рынке для российской фармацевтической продукции. В их числе — внедрение системы прослеживаемости происхождения фармсубстанций, принципа «второй лишний» при госзакупках препаратов и создание механизма обратной связи между отечественными производителями и врачами.

В разделе о мерах поддержки производства лекарств на территории РФ — создание налоговых режимов для трансфера технологий, финансовая помощь для разработки лекарств, гранты для учреждений, проводящих доклинические и клинические испытания препаратов. Раздел о поддержке экспорта среди прочего содержит предложение о стимулирующем возврате экспортерам до 10% стоимости от вывозимой продукции. Есть также разделы о создании общей научно-исследовательской инфраструктуры отрасли, о развитии связей фармацевтического и химического производства, о подготовке кадров.

Генеральный директор «ПСК Фарма» Евгения Шапиро подтвердила “Ъ”, что план Минпромторга действительно включает предложения, выдвинутые компаниями. Например, о необходимости разработки прозрачной методики формирования перечня стратегически значимых лекарственных средств, о практике научного консультирования на этапах разработки и производства лекарств, о совершенствовании порядка перерегистрации предельных отпускных цен. «Также мы поддерживаем организацию рабочих групп для взаимодействия врачебного сообщества и производственного звена при участии регуляторов для повышения информированности врачей о выпускаемых отечественных препаратах»,— отметила она.

Перечень мероприятий плана выглядит достаточно позитивно, говорит вице-президент по корпоративным связям и коммуникациям компании «Биокад» Алексей Торгов. Но с учетом того, что, как правило, все планы «сдвигаются вправо», возникает вопрос, стоит ли ожидать реализации мер в названные сроки. «Например, давно обсуждается внедрение правила "второй лишний" для поддержки отечественных производителей на госторгах, но переход к нему все время откладывается. Раньше говорили о 2024 годе, теперь в плане стоит уже 2025-й»,— отмечает Алексей Торгов.

Анастасия Мануйлова