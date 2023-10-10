Доходность по американским гособлигациям откатилась от многолетних максимумов

Сегодня доходность по государственным облигациям США (US Treasuries) резко снизилась, отойдя от показателей прошлой недели, достигших многолетних рекордов. Доходность по десятилетним облигациям сократилась сразу на 0,15%, до 4,62%, а по тридцатилетним — на 0,12%, до 4,82%. Аналитики отмечают, что это произошло по двум причинам. Первой они считают изменившиеся ожидания инвесторов в отношении планов ФРС США. Если на прошлой неделе инвесторы опасались, что регулятор продолжит поднимать учетную ставку, то появившиеся накануне утечки из ФРС дали надежду на то, что ставку регулятор поднимать все-таки не будет. «Разговоры в ФРС дают понять, что регулятор заметил резкий рост доходности по облигациям и расценил это как уже происшедшее ужесточение монетарных условий на рынке, что повлияет и на решение ФРС,— цитирует Bloomberg стратегического аналитика Nomura Holdings Эндрю Тайсхерста.— Таким образом рынок уже заложил в цены надежду на то, что ФРС в этом году вряд ли будет повышать ставку».

Другой причиной снижения доходности облигаций эксперты считают обострение ближневосточного конфликта между Израилем и Палестиной. Возросшая геополитическая нестабильность привела к тому, что инвесторы решили вложиться в надежные активы (safe havens), которыми помимо прочих считаются и US Treasuries — таким образом спрос на них вырос.

Евгений Хвостик