Губернатор Михаил Евраев обсудил с Михаилом Чернышенко развитие спорта в регионе

Строительство новых спортивных объектов и реконструкцию храма Иоанна Предтечи губернатор Ярославской области Михаил Евраев обсудил с заместителем председателя правительства РФ Дмитрием Чернышенко. Об этом сообщили в региональном правительстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

«Встретился с заместителем председателя Правительства РФ Дмитрием Николаевичем Чернышенко. Как всегда, плодотворно пообщались о развитии Ярославской области, дальнейших планах по строительству и реконструкции спортивной и туристической инфраструктуры. Наш регион занимает лидирующие позиции в сфере развития физической культуры и массового спорта. Наиболее популярными являются плавание и хоккей. У нас большие планы по спортивным объектам: модернизация существующих и создание новых бассейнов, строительство крытых ледовых кортов в разных районах области»,— рассказал Михаил Евраев.

В этом году по программе «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография», который реализует правительство области, в спортивные школы региона закупили новое оборудование, построили две площадки ГТО и сдали три умные спортивные площадки. Работы велись под контролем правительства. На 2023-2025 года регион получит 2,3 млдр руб. из федерального бюджета на спортивные объекты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

Кроме строительства новых спортивных объектов, губернатор обсудил с господином Чернышенко и восстановление памятников культурного наследия.

«Обсудили с Дмитрием Николаевичем проект восстановления храма Иоанна Предтечи. Мы уже получили одобрение премьер-министра Михаила Владимировича Мишустина и сейчас заканчиваем разработку проектно-сметной документации реконструкции. Это даст нам возможность претендовать на федеральное финансирование этого знакового для региона проекта»,— подчеркнул Михаил Евраев.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что еще в июне губернатор Михаил Евраев обсуждал с министром финансов РФ Антоном Силуановым реставрацию храма Иоанна Предтечи. Уже тогда в правительстве после встречи с министром финансов сообщали, что «понимание по финансированию реконструкции есть».

Алла Чижова