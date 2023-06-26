Ярославский губернатор обсудил с главой Минфина проектирование Карабулинской развязки

Расширение федеральной трассы «М-8» на территории Ярославской области, строительство Карабулинской развязки, финансирование ликвидации «зеленых масел» в Ярославле губернатор Михаил Евраев обсудил с министром финансов РФ Антоном Силуановым. Об итогах встречи сообщила пресс-служба ярославского правительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Михаил Евраев и Антон Силуанов

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Михаил Евраев и Антон Силуанов

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

Рабочая встреча господина Евраева с главой Минфина состоялась накануне в Москве. Обсудили как уже идущее финансирование проектов в регионе, так и будущие работы.

«Хороший, продуктивный диалог складывается с федеральными коллегами. Обсудили приоритетные для региона проекты: расширение трассы М8, строительство Карабулинской развязки, дооснащение оборудованием хирургического корпуса онкологической больницы, реставрацию храма Иоанна Предтечи, проекты в сфере экологии. Достигли с министром понимания по многим темам. Мы получаем поддержку, потому что показываем хороший результат исполнения. К нему и стремимся дальше»,— заявил Михаил Евраев.

Глава региона предлагает сделать «М-8» четырехполосной на всем протяжении магистрали, решив вопрос со строительством дополнительных полос «поэтапно и в ближайшей перспективе». Что касается проектирования Карабулинской развязки, то начать работу в ярославском правительстве хотели бы раньше 2026 года, как пока предлагает федерация.

«Проект Карабулинской развязки сложный технически и финансово емкий. Сейчас мы за свой счет сделали технико-ценовой аудит и готовы выходить на проектирование. Оно займет полтора года и требует финансовой поддержки федерального центра. Проведена большая работа, чтобы наш объект попал в пятилетний план строительства дорог на уровне РФ. Мы добились включения в него и моста, и развязки, но финансирование запланировано только на 2026 год. Нам хотелось бы приступить к работам раньше. Ведем разговор о том, чтобы при формировании бюджета средства перенесли на 2024 год», – заявил Михаил Евраев по итогам встречи с Антоном Силуановым.

Как сообщили в ярославском правительстве, отдельно губернатор с министром обсудили экологические вопросы. По словам губернатора, накопленный вред несут «зеленые масла» в Ярославле, гудронные пруды под Тутаевом. Очистные сооружения в Рыбинске планировалось строить по линии БРИКС, но сейчас проект заморожен. «Необходимо искать другие источники финансирования, потому что делать эти проекты нужно обязательно»,— считает Михаил Евраев.

В пресс-службе ярославского правительства отметили, что регион получит поддержку по дооснащению оборудованием хирургического корпуса онкологической больницы в Ярославле, есть понимание и по финансированию реконструкции храма Иоанна Предтечи.

Андрей Иванов