Британские острова пришли к объединению

Союз европейских футбольных ассоциаций (UEFA) назвал места проведения чемпионатов Европы 2028 и 2032 годов. Евро-2028 примут сразу пять национальных футбольных ассоциаций: Англии, Шотландии, Уэльса, Северной Ирландии и Ирландии. Четыре года спустя турнир состоится в Италии и Турции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Финал и, вероятно, оба полуфинала чемпионата Европы 2028 года примет знаменитый лондонский стадион Wembley

Фото: Justin Setterfield / Getty Images Финал и, вероятно, оба полуфинала чемпионата Европы 2028 года примет знаменитый лондонский стадион Wembley

Фото: Justin Setterfield / Getty Images

Во вторник исполком Союза европейских футбольных ассоциаций утвердил места проведения сразу двух чемпионатов континента.

Турнир 2028 года примут Великобритания и Ирландия, а первенство 2032 года пройдет в Италии и Турции.

Нужно отметить, что решение исполкома UEFA не стало неожиданным. Еще на прошлой неделе Турция, формально остававшаяся единственным конкурентом национальных футбольных ассоциаций с Британских островов, отозвала свою заявку на Евро-2028. В результате заявка Великобритании (исторически сложилось так, что у Великобритании раздельное представительство в футбольных структурах, так что формально совместную заявку на проведение первенства подавали Англия, Шотландия, Уэльс и Северная Ирландия) и Ирландии осталась единственной. Похоже, однако, что отказ Федерации футбола Турции от притязаний на турнир 2028 года (у Турции изначально была гибкая позиция — она была согласна как на Евро-2028, так на Евро-2032) случился в результате некоего компромисса. Ведь в результате Турция право на проведение чемпионата Европы все-таки получила, но не 2028 года, а 2032-го. Турция примет турнир совместно с Италией.

Отметим, что впервые UEFA решился провести первенство Европы не в одной, а в двух странах еще в 2000 году. Тогда турнир приняли Бельгия и Нидерланды.

В 2008-м хозяйками чемпионата стали Австрия и Швейцария. В 2012-м — Польша и Украина. Ну а Евро-2020 (в действительности он был отложен на 2021 год из-за пандемии COVID-19) приняли 11 городов в 11 странах (у Евро-2020 формального хозяина просто не было). Так что опыт проведения мультихозяйских чемпионатов у UEFA наработан. Тем не менее заявка Великобритании и Ирландии имеет свои особенности. Фактически ведь выходит, что в роли хозяек будут выступать сразу пять национальных футбольных федераций — Англия, Шотландия, Уэльс, Северная Ирландия и Ирландия. Большая часть турнира пройдет в Англии. На ее территории расположены 6 из 10 стадионов, на которых пройдут матчи, включая Wembley, который примет финал и, вероятно, два полуфинала. Другие национальные ассоциации предоставят по одной арене. Отметим, что реальный опыт проведения крупнейших футбольных турниров имеется только у Англии. В 1966 году она принимала чемпионат мира, а в1996-м — чемпионат Европы.

Столь необычно большое количество национальных ассоциаций, считающихся хозяйками чемпионата Европы, поставило перед UEFA вопрос о том, как быть с квалификационным турниром.

Всего в финальной части первенства Европы участвуют 24 сборные. Обычно сборные-хозяйки получают автоматические путевки на турнир. Однако отдать сразу пять автоматических путевок в UEFA не решились. Решено, что все команды, представляющие национальные ассоциации, на территории которых пройдет турнир, будут участвовать в квалификации. Но на случай, если ни одна из них вдруг не пробьется в финальную часть по спортивному принципу, что маловероятно, но теоретически возможно, UEFA забронировал за сборными-хозяйками две wild card. В сообщении UEFA не поясняется, по какому принципу они будут распределены, но, как сообщает The Guardian, путевки получат сборные с лучшими показателями относительно других сборных-хозяек.

Отдельный вопрос, во сколько обойдется Великобритании и Ирландии проведение турнира. Примечательно, что информационные ресурсы Великобритании и Ирландии почти ничего не сообщают о расходах на организацию турнира в целом, ограничиваясь локальными историями о необходимости реновации отдельных стадионов. Все расходы на это вряд ли превысят £150 млн ввиду развитости стадионной инфраструктуры в Великобритании. Зато и The Guardian, и Daily Mail, и BBC много говорят о некой «социоэкономической» отдаче от проведения турнира. Она, по предварительным расчетам британских специалистов, составит £2,6 млрд.

Александр Петров