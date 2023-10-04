FIFA сложила три и три

Чемпионат мира по футболу 2030 года пройдет с невиданным ранее размахом. Матчи турнира примут сразу шесть стран. Игры пройдут в Испании, Португалии, Марокко, Уругвае, Парагвае и Аргентине. Правда, участие южноамериканских государств будет ограниченным. Но как бы то ни было, а сразу на три континента мировое первенство раскинется впервые. Ранее оно никогда не выходило и за пределы одного.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Слева направо: президент Парагвайской футбольной ассоциации Роберт Харрисон, президент Уругвайской футбольной ассоциации Игнасио Алонсо, президент и вице-президент Южноамериканской конфедерации футбола Алехандро Домингес и Клаудио Тапия

Фото: Jorge Saenz / AP Слева направо: президент Парагвайской футбольной ассоциации Роберт Харрисон, президент Уругвайской футбольной ассоциации Игнасио Алонсо, президент и вице-президент Южноамериканской конфедерации футбола Алехандро Домингес и Клаудио Тапия

Фото: Jorge Saenz / AP

В среду совет Международной федерации футбола (FIFA) принял решение отдать право проведения чемпионата мира 2030 года сразу шести государствам, причем расположенным на трех континентах — в Европе, Африке и Южной Америке. Совет FIFA постановил, что игры юбилейного чемпионата (первый Кубок мира был разыгран в 1930 году в Уругвае) примут Испания, Португалия, Марокко, Уругвай, Парагвай и Аргентина. В заявлении FIFA отмечается, что соответствующее решение было принято советом единогласно, а также сообщается, что все сборные, представляющие страны—хозяйки чемпионата мира, автоматически получат путевки в финальную часть первенства. В заявлении FIFA также говорится, что в честь столетия чемпионатов мира в столице Уругвая Монтевидео будет проведена некая праздничная церемония. Решение совета FIFA еще должно быть утверждено конгрессом этой организации (состоится в 2024 году), но с этим, скорее всего, проблем не возникнет.

Решение совета FIFA стало довольно неожиданным, учитывая, что единственной официальной заявкой на проведение чемпионата мира-2030 являлась та, что была подана Испанией, Португалией и Марокко (ранее сообщалось, что совместные заявки также готовили Уругвай с Аргентиной, Чили с Парагваем, Греция с Египтом и Саудовской Аравией, но до конкретики они не дошли).

Примечательно, что еще в 2022 году предполагалось, что совместно с Испанией и Португалией на турнир будет претендовать Украина.

Это рассматривалось как некий жест солидарности с Украиной. Но весной 2023 года от этой идеи было решено отказаться. Не только из-за больших расстояний, разделяющих Украину с Испанией и Португалией, но и ввиду непрекращающихся боевых действий, в которые вовлечено украинское государство.

Однако, как заметил президент FIFA Джанни Инфантино, «в разделенном мире футбол объединяет», и потому совет FIFA решил пойти на неожиданный вариант, включив в число стран-хозяек еще три южноамериканских государства. Впрочем, их участие в организации турнира будет весьма ограниченным — Уругвай, Парагвай и Аргентина примут всего по одному матчу группового этапа. Очевидно, это будут игры с участием именно их сборных. По крайней мере Ассоциация футбола Аргентины уже сообщила, что действующие чемпионы мира свой первый матч на первенстве 2030 года проведут именно дома.

При этом в FIFA пока не пояснили, как решение совета повлияет на квалификационные турниры к чемпионату мира. Особенно заметно его влияние будет на квалификацию с Южной Америке. Всего в CONCACAF входит десять сборных. При этом у конфедерации имеется квота на шесть мест на чемпионате мира. Три, получается, уже заняты, а по какой схеме будут разыгрываться оставшиеся, еще предстоит решить. На Европу влияние будет менее серьезным. Ведь квота Союза европейских футбольных ассоциаций (UEFA) составляет 16 команд. Квота Африканской конфедерации футбола — 9 сборных.

Отметим, что ранее чемпионат мира ни разу не проводился даже на двух континентах одновременно.

Даже два государства совместно принимали турнир только однажды — в 2002 году чемпионат состоялся в Японии и Южной Корее, и тогда Зепп Блаттер, на тот момент возглавлявший FIFA, давал понять, что не считает этот опыт успешным. Однако при Джанни Инфантино позиция FIFA изменилась. Так, уже чемпионат мира 2026 года примут сразу три страны — США, Канада и Мексика. Кроме того, начиная с этого турнира в финальной части первенства будут выступать не 32, а сразу 48 команд. Очевидно, что сильно разросшийся турнир в одиночку государствам принимать трудно, а потому практика совместного проведения первенства мира, вероятно, будет продолжена и после 2030 года.

Добавим, что из числа новоиспеченных стран—хозяек чемпионата мира ранее его принимали помимо Уругвая еще Аргентина (1978) и Испания (1982). Так что для половины названных FIFA стран первенство 2030 года станет историческим.

Александр Петров