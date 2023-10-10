Крупнейший застройщик Китая Country Garden вновь близок к дефолту

Крупнейший застройщик Китая Country Garden Holdings объявил, что может не суметь выплатить долги по выпущенным облигациям в срок или в течение льготных периодов, что автоматически приведет к дефолту по ним.

Компания заявила, что по итогам первых девяти месяцев нынешнего года она сдала 51,12 млн кв. м жилья, что делает ее лидером на китайском рынке. Однако продажи за этот период оказались на 43,9% и 65,4% хуже по сравнению с 2022 и 2021 годом соответственно. В заявлении отмечается, что в последние годы отток наличных средств застройщика постоянно нарастал, и сейчас компания испытывает серьезные проблемы с запасом наличности, а рыночные условия не позволяют ей решить эти проблемы.

Country Garden отметила, что на данный момент у нее уже есть задолженность по платежам в размере 470 млн гонконгских долларов ($60,1 млн). «Компания также ожидает, что не сможет выполнить все свои офшорные платежные обязательства в установленный срок или в течение соответствующих льготных периодов, включая, но не ограничиваясь ими, обязательства по облигациям в долларах США, выпущенным компанией. Такая неуплата может привести к тому, что соответствующие кредиторы группы потребуют ускорить выплату соответствующей задолженности, причитающейся им, или прибегнут к принудительным мерам»,— говорится в заявлении.

Это уже второе предупреждение Country Garden за последние месяцы. В конце августа компания сообщала, что пропустила выплату $22,5 млн по двум выпускам своих долларовых облигаций, срок которой приходился на 7 августа. Льготный период выплаты дохода держателям облигаций заканчивался 5–6 сентября, после чего мог наступить технический дефолт, однако Country Garden удалось найти средства для выплат кредиторам и избежать дефолта.

Общий объем задолженности Country Garden составляет около $187 млрд. Только за первую половину года убыток компании составил 51,5 млрд юаней ($7 млрд). Country Garden объяснила убытки «глубиной и размахом спада на китайском рынке недвижимости, особенно в небольших китайских городах», к чему она «оказалась не готова».

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Кирилл Сарханянц