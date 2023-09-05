Проблемный китайский девелопер Country Garden смог избежать дефолта

Один из крупнейших китайских девелоперов компания Country Garden выплатила часть своих долгов, избежав таким образом дефолта.

О возможности дефолта Country Garden предупреждала на прошлой неделе. Компания пропустила выплату $22,5 млн по двум выпускам своих долларовых облигаций, срок которой приходился на 7 августа. Льготный период (grace period) выплаты дохода держателям облигаций заканчивался 5–6 сентября, после чего мог наступить технический дефолт, однако Country Garden удалось найти средства для выплат кредиторам. По данным Bloomberg, в сентябре компании предстоит семь выплат по займам в долларах, юанях, тайских батах и малазийских ринггитах.

Общий объем задолженности Country Garden составляет около $187 млрд. Только за первую половину года убыток компании составил 51,5 млрд юаней ($7 млрд). Country Garden объяснила убытки «глубиной и размахом спада на китайском рынке недвижимости, особенно в небольших китайских городах», к чему она «оказалась не готова».

Заявление Country Garden о возможном дефолте серьезно встревожило инвесторов и участников рынка, которые не так давно стали свидетелями кризиса другого крупного китайского девелопера — Evergrande, чьи долговые обязательства составляют $328 млрд и который в прошлом году пережил технический дефолт.

Евгений Хвостик