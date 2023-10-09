Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Кредиторы Evergrande заявили о возможности «неконтролируемого коллапса» компании

Откладывание сделки по реструктуризации долга китайского застройщика Evergrande может привести к ликвидации компании и «неконтролируемому коллапсу», а также к «катастрофическому воздействию» на другие проблемные компании в китайской сфере недвижимости. Об этом написали сегодня, 9 октября, The Wall Street Journal и Financial Times, цитируя заявление группы кредиторов компании, владеющих ее облигациями на $6 млрд. Группу кредиторов представляют инвестбанк Moelis и юридическая фирма Kirkland & Ellis.

Кризис вокруг Evergrande продолжается с 2021 года. Тогда стало известно о серьезных финансовых проблемах холдинга. Компания приостановила торги акциями 21 марта 2022-го. После этого Evergrande прошла сложный процесс реструктуризации и 28 августа текущего года возобновила торги акциями после 17-месячного перерыва. В конце сентября торги акциями Evergrande были снова приостановлены после сообщений о том, что основатель и председатель совета директоров группы Сюй Цзяинь был задержан полицией и находится под следствием. Торги возобновились 3 октября.

Evergrande ранее также заявляла, что расследование не позволяет ей выпускать новые долговые обязательства и тем самым мешает реализации плана реструктуризации долга. Однако инвесторы, которых цитируют издания, сомневаются, что Evergrande приложила достаточно сил, чтобы убедить регулятора в необходимости реструктуризации. Они также отмечают, что, если компания не получит одобрения сделки по реструктуризации до 30 октября, сделка будет расторгнута, что может привести к коллапсу компании.

Долги Evergrande на июнь достигли $332 млрд. На прошлой неделе Reuters уже сообщало, что группа зарубежных кредиторов готова присоединиться к судебному иску о ликвидации девелопера, если тот не представит обновленный план реструктуризации до 30 октября.

Яна Рождественская

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...