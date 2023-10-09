Кредиторы Evergrande заявили о возможности «неконтролируемого коллапса» компании

Откладывание сделки по реструктуризации долга китайского застройщика Evergrande может привести к ликвидации компании и «неконтролируемому коллапсу», а также к «катастрофическому воздействию» на другие проблемные компании в китайской сфере недвижимости. Об этом написали сегодня, 9 октября, The Wall Street Journal и Financial Times, цитируя заявление группы кредиторов компании, владеющих ее облигациями на $6 млрд. Группу кредиторов представляют инвестбанк Moelis и юридическая фирма Kirkland & Ellis.

Кризис вокруг Evergrande продолжается с 2021 года. Тогда стало известно о серьезных финансовых проблемах холдинга. Компания приостановила торги акциями 21 марта 2022-го. После этого Evergrande прошла сложный процесс реструктуризации и 28 августа текущего года возобновила торги акциями после 17-месячного перерыва. В конце сентября торги акциями Evergrande были снова приостановлены после сообщений о том, что основатель и председатель совета директоров группы Сюй Цзяинь был задержан полицией и находится под следствием. Торги возобновились 3 октября.

Evergrande ранее также заявляла, что расследование не позволяет ей выпускать новые долговые обязательства и тем самым мешает реализации плана реструктуризации долга. Однако инвесторы, которых цитируют издания, сомневаются, что Evergrande приложила достаточно сил, чтобы убедить регулятора в необходимости реструктуризации. Они также отмечают, что, если компания не получит одобрения сделки по реструктуризации до 30 октября, сделка будет расторгнута, что может привести к коллапсу компании.

Долги Evergrande на июнь достигли $332 млрд. На прошлой неделе Reuters уже сообщало, что группа зарубежных кредиторов готова присоединиться к судебному иску о ликвидации девелопера, если тот не представит обновленный план реструктуризации до 30 октября.

Яна Рождественская