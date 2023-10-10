На Урале преподавателя колледжа уволили из-за стихов Александра Галича

Белоярский городской суд 27 октября рассмотрит два протокола по ст. 20.3.3 КоАП РФ (дискредитация ВС РФ), составленные в отношении преподавателя колледжа Заречного (Свердловская область) Ивана Золотова. Как сообщил портал It’s My City, он опубликовал стихи Александра Галича на своей странице «ВКонтакте». На преподавателя в июне донесли коллеги, а протоколы составили в августе. Мужчину также уволили из учреждения.

Иван Золотов два года преподавал IT в Уральском технологическом колледже — филиале Национального исследовательского ядерного университета (НИЯУ МИФИ). Конфликты с коллегами у него начались в 2022 году из-за смены руководства. «Примерно год назад в местном филиале МИФИ началось уничтожение прежнего руководства: в ход шли бесконечные жалобы и доносы — омерзительнейшие тексты, некоторые из которых мне довелось прочитать. Естественно, я вступился», — рассказал порталу господин Золотов.

«Суть стихотворения Александра Галича заключается в том, что нынешняя власть, ее называют "мародерами", прибрала победу настоящих победителей в Великой Отечественной войне и теперь ею восхваляется. Золотов продолжает публиковать и комментировать информацию, дискредитирующую деятельность ВС РФ. Считаю посты неприемлемыми, а вышеуказанный сотрудник не достоин носить звание "преподаватель"»,— передает издание слова из протокола опроса одного из сотрудников колледжа.

По данным издания, лингвистическая экспертиза нашла в стихах призывы к изменению конституционного строя. Сообщается, что в 2022 году Ивана Золотова уже штрафовали за антивоенную позицию. «Он повесил антивоенный плакат на забор храма Покрова Богоматери в городе Заречном»,— сказано в сообщении. За это ему было назначено 30 часов обязательных работ.

Напомним, ранее городской суд Первоуральска оштрафовал на 40 тыс. руб. преподавателя металлургического колледжа Артема Изгагина за дискредитацию ВС РФ (ч.1 ст.20.3.3 КоАП РФ). Поводом для возбуждения дела стали посты господина Изгагина в социальных сетях, в которых он критиковал проведение специальной военной операции на Украине.

В октябре на 110 тыс. руб. оштрафовали директора юрлица-учредителя издания «Вечерние ведомости» Гузель Аиткулову. Ее признали виновной в дискредитации ВС РФ. Этот штраф стал пятым, который назначили руководству «Вечерних ведомостей» по данной статье.

Полина Хабарова

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